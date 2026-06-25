MOŽE I MORA BOLJE PLUS+

Rezultat je bolji od igre, ali... Zadnja linija (još) nije beton, čeka se ona prava utakmica

U hrvatskim redovima nitko 'ne leti' visoko, svi znaju kako su 'vatreni u dosadašnjih 180 minuta bili prilično ranjivi. I kako se još čeka ona prava utakmica, partija gdje ćemo pokazati moć u skladu s kvalitetom kadra...