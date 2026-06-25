Rezultat je bolji od igre, ali... Zadnja linija (još) nije beton, čeka se ona prava utakmica
U hrvatskim redovima nitko 'ne leti' visoko, svi znaju kako su 'vatreni u dosadašnjih 180 minuta bili prilično ranjivi. I kako se još čeka ona prava utakmica, partija gdje ćemo pokazati moć u skladu s kvalitetom kadra...
Lakše se diše. Doslovno. Hrvatska je ostvarila prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, "vatreni" su s 1-0 svladali Panamu. Bilo je to teže od očekivanja, naša je reprezentacija u prvom dijelu bila poput grogiranog boksača, kao da se samo čekao trenutak u kojem će Livaković kapitulirati. Srećom, naša je "jedinica" i dalje u sjajnoj formi, na njega se Dalić i svi navijači uvijek mogu osloniti.