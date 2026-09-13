Ribakina je osvojila US Open!

Jelena Ribakina je sve što je mogla otela Arini Sabaljenki na posljednjem Grand Slam turniru sezone u New Yorku, gdje je ulaskom u polufinale osigurala uspon na prvo mjesto WTA ljestvice, a onda je u subotnjem finalu svladala braniteljicu naslova sa 6-4, 5-7, 6-2 za svoj prvi trofej na US Openu.

Bio je to njihov 18. međusobni dvoboj, a po 15. put su se susrele na tvrdoj podlozi. Ukupno je uoči finalnog obračuna u New Yorku bilo 10-7 za Sabaljenku, a svaka je od tenisačica ostvarila po sedam pobjeda u prijašnjih 14 obračuna na tvrdoj podlozi.

Stoga je bilo za očekivati da to neće biti meč u kojem će bilo koja od suparnica odjuriti do pobjede i čeka na 5,5 milijuna američkih dolara.

Foto: Eduardo Munoz

Jedan 'break' pokazao se odlučujućim u prva dva seta finala. Prva je do njega došla Ribakina u petom gemu. Iako je Kazahstanka pogodila svega 27% prvih servisa u prvoj dionici meča, Sabaljenka zbog brojnih neiznuđenih pogrešaka (15) nije uspjela doći do prilike za 'break'.

Ribakina je za 45 minuta bila bliže svom trećem Grand Slam naslovu, a prvom na US Openu.

U drugom setu je Sabaljenka smanjila broj pogrešaka, Ribakina ih je napravila nešto više, pa je unatoč boljim statističkim pokazateljima na servisu Kazahstanka u desetom gemu drugog seta prvi put bila suočena s 'break'-loptama. To su ujedno bile i set-lopte (15-40), ali je Sabaljenka ostala bez realizacije.

Ipak, braniteljica naslova je došla do nove prilike u 12. gemu i odvela je meč u treći set.

Foto: GEOFF BURKE

No, ovo nije bio njen dan. Već u prvom gemu odlučujućeg seta morala je spasiti 'break'-loptu, ali u trećem se nije izvukla. Priliku za preokret nije dobila, a do kraja meča je uspjela osvojiti još samo jedan gem.

Nakon dva sata i 21 minute finala, Jelena Ribakina je zabila svoj 12. as i postala trostruka Grand Slam pobjednica. Naslovu iz Wimbledona 2022. i onom s ovogodišnjeg Australian Opena, gdje je također pobijedila Sabaljenku u finalu, dodala je i US Open, začinjen usponom na prvo mjesto pojedinačne WTA ljestvice.

Arina Sabaljenka je ostala na četiri Grand Slam naslova, dva osvojena u Melbourneu (2023. i 2024,) i dva iz New Yorka (2024. i 2025.). Za utjehu joj ostaje činjenica da je postala prva koja je u pojedinačnoj konkurenciji u Open eri nanizala osam uzastopnih Grand Slam finala na tvrdoj podlozi, što prije nje nije uspjelo nijednom tenisaču ili tenisačici.