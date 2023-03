Rigorozne mjere osiguranja na utakmici Osijeka i Hajduka. Policija objavila detaljne upute

Ravnateljstvo policije na službenim je mrežnim stranicama objavilo detaljno priopćenje za gledatelje nedjeljnog derbija HNL-a između Osijeka i Hajduka na stadionu Gradski vrt (17.30). Prenosimo ga u cijelosti:

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22).

S obzirom na očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama u nastavku priopćenja.

Obavijest za posjetitelje/gledatelje

Ulazi na stadion Gradski vrt bit će otvoreni od 15,30. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.

Posebna regulacija prometa

Kako bi svi posjetitelji mogli pješice sigurno i na vrijeme doći do stadiona i nakon utakmice sigurno vratiti se kućama, napominjemo da će ulica W. Wilsona biti zatvorena za promet vozila od 15,30 do 21 sat.

Pozivamo sve posjetitelje da ne parkiraju vozila na prostorima koji nisu predviđeni za parkiranje niti na obližnjim prometnicama kako ne bi dolazilo do zastoja prometa. Ujedno upozoravamo da će vozači nepropisno parkiranih vozila biti sankcionirani.

Obavijest za gostujuće navijače

Gostujućim navijačima se preporučuje sljedeća trasa za dolazak na ulaz sjeverne tribine stadiona Gradski vrt:

Prihvat gostujućih navijača

Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na izlazima s autoceste A5 (Đakovo, Čepin, Osijek), zbog čega bi bilo poželjno da do izlaza dođu najkasnije do 14,30 kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do parkirališnog prostora u blizini sjeverne tribine stadiona.

Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici bez stajanja osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona.

Na stadionu

Organizatori utakmice će ispod sjeverne tribine postaviti šankove za prodaju bezalkoholnih pića i hrane pa gledatelje podsjećamo da im, ukoliko namjeravaju izaći izvan prostora stadiona tijekom utakmice, neće biti omogućen povratak na tribinu.

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Na ulazima će zaštitarska služba provoditi sigurnosne provjere.

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Ulazak na stadion odbit će se:

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Na dan odigravanja utakmice policija će audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

Pozivamo posjetitelje i gledatelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.

