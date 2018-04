Riječani 'nisu smjeli govoriti', Mance raspravljao s Marićem...

Bilo je bitno da smo danas dobili utakmicu, da smo ušli u finale. Naravno, drago mi je što sam zabio prvi gol za Dinamo. Nismo odigrali pravu utakmicu, ne možemo biti zadovoljni igrom, ali najvažnije je da smo prošli. To smo danas super odradili, rekao je Izet Hajrović nakon utakmice protiv Rijeke.

Dinamo je pobjedom 3-0 osigurao finale Kupa, a bosanskohercegovački nogometaš zabio je vodeći gol u prvom poluvremenu, ujedno i svoj prvi otkako je ove zime stigao iz Werdera.

- Bilo je solidno, ali znam koju kvalitetu imamo i mislim da možemo još bolje odigrati. Nakon Bradarićeva crvenog kartona trebali smo odigrati malo bolje.

Baš je isključenje kapetana Rijeke u 47. minuti usmjerilo utakmicu. Mario Zebec je, čini se, preoštro dosudio žuti karton jer je Bradarić izbio loptu ispred Perića, a tek ga onda zahvatio.

- Mislim da je to bio faul Bradarića, da je to žuti karton, naravno drugi žuti je crveni. Mislim da je, što se suca tiče, sve bilo odlično - kazao je Hajrović.

- Znali smo prije utakmice da će biti teško. Rijeka je dobra, kompaktna momčad, dobro stoji i u ofenzivi je jako opasna. Ali znali smo da igramo na Maksimiru, da su navijači uz nas i to smo danas iskoristili.

Dinamo će se za Rabuzinovo sunce boriti protiv Hajduka u Vinkovcima 23. svibnja. Bit će to spektakularan finale.

- Šanse ima i Hajduk i mi. I njihov je cilj osvojiti Kup, kao i naš. Tko bude imao veću želju, taj će na kraju i pobijediti. Nadam se da ćemo to biti mi. Hajduk je dobra momčad, ima super igrače. Moramo biti pažljivi i bit će zanimljivo. Je li jači od Rijeke? Igrali su protiv njih 1-1 pa je to, po mom mišljenju, isti nivo. Naravno, tko bude imao bolji dan, taj će i igrati bolje. Mi ćemo dati sve od sebe do kraja sezone, prvo da osvojimo prvenstvo, a onda i Kup - zaključio je Hajrović.

Dani Olmo pokrenuo je akciju za vodeći gol "modrih", kad je oduzeo loptu baš Bradariću na sredini terena.

- Trebala nam je ovakva utakmica nakon slabijih partija. Dobra je bila i atmosfera i nadam se da ćemo ovako nastaviti - kazao je Španjolac i osvrnuo se prema finalu Kupa protiv Hajduka:

- Možda je to i najbolje finale koje može biti. To je dobro za nas, motivirani smo, nastavit ćemo se boriti za prvenstvo koje nije gotovo. Rijeka ili Hajduk? Obje su momčadi jake, možda je Rijeka malo jača.

Igrači Rijeke redom su izlazili iz svlačionica s istom porukom novinarima "Ne smijemo ništa govoriti". Prozborio nije čak ni kapetan Bradarić, od kojega se očekivalo da prokomentira suđenje. Umjesto njega, napravio je to trener Kek na pressici.

Sportski direktor Ivan Mance prije toga rekao nam je "Nisam ja igrao, neka igrači govore". A na kraju, kad je autobus s Riječanima već pošao za Zagreb, na parkiralištu podno južne tribine Maksimira dugo se zadržao u razgovoru s Brunom Marićem, dodatnim sucem iza gola, vjerojatno mu objašnjavajući kako je Petar Stojanović u 71. minuti faulirao Acostyja i kako je to trebao biti faul za Rijeku, a ne žuti za simuliranje...