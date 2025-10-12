Riječanin je europski prvak u brdskim utrkama: 'Nemam prvo na pogrešku, detalji odlučuju'

Riječanin Matija Jurišić (22), četverostruki hrvatski prvak u kartingu, nakon uspjeha u tom sportu odlučio je napraviti iskorak i okušati se u još zahtjevnijoj disciplini - brdskim utrkama. Ljubav prema automobilizmu pokazivao je od malih nogu, a kao dijete je pratio oca na natjecanjima.

- Ta ljubav prema automobilizmu traje cijeli moj život. Moj se tata otkad sam se rodio bavio utrkama, najviše brdskim utrkama, i s njim sam provodio mnogo vremena na natjecanjima. S pet godina dobio sam svoj prvi karting i tu je započela moja priča u ovom sportu. Službeno se natječem od 2012. godine, kad sam započeo u Prvenstvu Hrvatske u kartingu. Kartingom sam se bavio do 2020. godine i u tom sam razdoblju postigao zapažene rezultate - ispričao je Jurišić i dodao:

Bio sam prvak Hrvatske četiri puta, dvaput doprvak Srednjoeuropske zone i natjecao se na brojnim međunarodnim i svjetskim natjecanjima protiv vozača koji su danas u Formuli 1 i sličnim serijama. Svoju prvu svjetsku utrku vozio sam protiv Oscara Piastrija, a natjecao sam se i s Gabrielom Bortoletom. Ostali vozači iz tih utrka danas nastupaju u prestižnim prvenstvima poput Le Mansa i IndyCara. Brdske utrke bile su nam najlogičniji sljedeći korak nakon kartinga jer smo kao tim već imali iskustva s postavljanjem automobila, stazama i pripremama koje su potrebne. Prvi naslov prvaka Hrvatske na brdskim stazama osvojio sam u prvoj sezoni, sa samo 17 godina, što je potvrdilo da smo išli u pravom smjeru.

'Utrke su izrazito mentalno zahtjevne'

Riječanin ste koji je postao prepoznatljivo ime na stazama. Koliko je izazovno iz lokalnog okruženja graditi karijeru u zahtjevnom i skupom sportu poput autosporta?

- U ovakvom samostalnom sportu vrlo je teško izboriti se za bilo kakve rezultate, osobito na međunarodnoj razini. Svi uspjesi koje smo postigli rezultat su godina rada i napretka od mojih prvih metara u kartingu. Jako sam zahvalan svima koji su me podupirali od malih nogu do danas. Još uvijek ima mjesta za napredak u građenju karijere i nadam se da me čeka duga budućnost u ovom sportu.

Foto: Uros Modlic

Na brdskim stazama nema mjesta za pogreške. Kako se mentalno pripremate prije utrke i kako izgleda taj trenutak prije nego sjednete u automobil?

- Brdske su utrke, po meni, mentalno jedna od najzahtjevnijih disciplina u automobilizmu. Staze učimo napamet, treninzi s natjecateljskim automobilima vrlo su ograničeni i u tim je uvjetima potrebno izvući maksimum iz automobila i sebe, što traži izvrsnu mentalnu pripremu. Vozim Peugeot 308 TCR, automobil koji je tvornica Peugeot Sport posebno razvila za utrke. Inače je riječ o automobilu namijenjenom kružnim utrkama, a mi smo ga prilagodili pravilniku za brdske utrke kako bi bio najbrži u svojoj klasi. Ima oko 360 konjskih snaga. Sada nemam posebne pripreme prije same vožnje. Naučio sam imati hladnu glavu u kartingu, gdje sam posljednjih godinu-dvije puno radio na mentalitetu. Danas mi je najvažnije da se prije svakog trkaćeg vikenda dobro pripremim na simulatoru kako bih bio spreman na sve situacije na stazi - istaknuo je.

Koji vam je dosad najveći uspjeh u karijeri?

- Prošlogodišnji naslov prvaka Europe u brdskim utrkama u ukupnom poretku sigurno je moj najveći uspjeh dosad. Kao mali nisam mogao ni zamisliti da će se to ikada dogoditi, ali cijelu smo karijeru gradili prema tome i kad sam konačno prošao cilj u Buzetu pred domaćom publikom, taj se san napokon ostvario.

'Pitao sam se što mi ovo treba u životu'

Što je teže, izboriti se za rezultate na stazi ili pronaći ravnotežu između profesionalne karijere, sporta i privatnog života?

- Oboje ima svoje izazove. Iako mi protekle dvije sezone rezultatski idu odlično i imam 17 pobjeda u 19 utrka Europskog prvenstva, iza toga stoji ogroman rad kako bi sve bilo na vrhunskoj razini, od mene do automobila. Zato je teško pronaći vremena za sve obveze i održati ravnotežu, ali to ne bih usporedio s količinom truda koji smo uložili da dođemo na ovu razinu.

Foto: Uros Modlic

Često se kaže da sportaši odricanjima plaćaju svoje snove. Koja su vaša najveća odricanja dosad?

- Da bi se došlo na ovu razinu natjecanja u bilo kojem sportu, potrebna je golema količina odricanja. Utrke nisu ništa drugačije. Bilo je trenutaka kad sam bio mlađi i pitao se treba li mi to u životu, ali kad pogledam što smo sve postigli i odakle smo krenuli, sve se isplatilo. Ovo je po meni jedan od najljepših sportova na svijetu i ne bih ga mijenjao ni za što. Svako je odricanje na kraju vrijedilo.

Osim sporta, odlučili ste se posvetiti i obrazovanju. Što vas je potaknulo da upišete studij i gdje u svemu tome vidite najveću vrijednost?

- Od ovog sporta, nažalost, u Hrvatskoj se ne može živjeti, zato mi je obrazovanje vrlo važno. Trenutačno studiram poslovno upravljanje na sveučilištu PAR u Rijeci i istodobno radim kod tate u firmi, pa se nadam da će mi kroz koju godinu to obrazovanje pomoći.

Foto: Uros Modlic

Koliko vam znanje i vještine koje stječete kroz studij pomažu u sportu?

- Moj prvi studij bilo je strojarstvo na FSB-u u Zagrebu, gdje sam bio i član njihova Formula Student tima kroz koji se može puno naučiti. Ondje sam stekao neka znanja koja su mi barem malo pomogla na stazi. Nažalost, na tom je fakultetu bilo vrlo teško uskladiti sportske i fakultetske obveze, pa sam morao birati između sporta i studiranja. Zato sam se odlučio za PAR, koji je zapravo bio neka sredina između te dvije opcije. Iako zasad još ne mogu primijeniti znanja s tog fakulteta na stazi, možda će se to ove godine promijeniti.

Što biste poručili mladima koji misle da je dovoljno imati talent i strast?

- U sportu nikada ništa nije zajamčeno. Puno je varijabli i u svakom se trenutku nešto može zakomplicirati. Smatram da je uvijek potrebno imati barem neku opciju B za takve slučajeve jer bez toga danas nije moguće opstati - zaključio je.