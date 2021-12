Čak šest golova Rijeka je utrpala Dinamu ove sezone, no nikako ga nije uspjela srušiti. Sada joj je to pošlo za rukom i to u najvažnijem mogućem trenutku.

Riječani su na Maksimiru pobijedili Dinamo 3-1 i plasirali se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je imao silne prilike, promašivao i nemoguće, ali dečki s Kvarnera su iskoristili svoje šanse i zasluženo idu u polufinale.

- Ako želite osvojiti Kup, morate pobjeđivati sve protivnike. Dobili smo najtežeg i pobijedili na njihovom terenu. Svaka nam čast. Odigrali smo taktički jako dobro prvo poluvrijeme, poentirali u pravo vrijeme. Dinamo je imao šansi kod 0-0 u prvom dijelu, imali su i drugom, ali koji put te mora i sreća pomaziti. Oni su bili bolji u drugom dijelu, imali jako puno šansi, ali koji put morate sreću i isprovocirati - ponosan je na svoje igrače bio trener Rijeke Goran Tomić.

Dinamo je nametnuo svoju igru od prve minute, nizao šanse, ali onda je u 27. minuti stigao šok od kojeg se nije uspio oporaviti. Obregon je zabio za 1-0, a samo tri minute kasnije povisio je Drmić. Dinamo je smanjio u 73. minuti golom Marka Tolića, no nije uspio do izjednačenja.





- Morate imati perfektan dan da pobijedite Dinamo na njihovu terenu, stvarno sam ponosan. Ne pobjeđuje se svaki dan Dinamo na Maksimiru. Prva sljedeća prepreka je Dragovoljac, od sutra ujutro ide priprema za to. Oni su nas jednom iznenadili, to govori koliko je liga kvalitetna, ne možete unaprijed upisati bodove. Spremit ćemo se maksimalno i idemo po tri boda - rekao je šef riječke momčadi.

Junak susreta definitivno bio je Nediljko Labrović. Ako je itko zaslužio plaću, to je on. Uz višestruke bonuse. Bio je na vjetrometini, čak 19 udaraca uputili su igrači Dinama, ali sjajni Labrović je sve poskidao. Obranio je Oršićev zicer za 2-2, a izludio i Ademija obranivši mu sjajnu priliku za izjednačenje u 98. minuti. Ove sezone odigrao je tek sedam utakmica u svim natjecanjima, no danas je dobio priliku i bio čovjek odluke.





- Hvala cijeloj momčadi što je naporno radila cijeli tjedan, pokazali smo se u dobrom svjetlu, drago mi je što sam obranama mogao doprinijeti da na kraju slavimo. Puno obrana? Takav je bio dan. Nadam se da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu, momci su odlični. Svi smo ponosni - rekao je sjajni Labrović.



- Sad četiri zaredom doma? To nam ide u prilog, nastavit ćemo raditi kao dosad i nadam se da ćemo imati sve pobjede, ako Bog da. Dragovoljac? To je bilo zadnji put, ako bude dobar pristup, neće biti problema.