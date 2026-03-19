Riječki topnik novi je hrvatski adut: 'Mami baš nije bilo drago što sam odustao od fakulteta...'
Hrvatski rukometaši danas u Zadru (18 sati) igraju protiv Švicarske prijateljsku utakmicu, a navijačima će se predstaviti Patrik Martinović. Zbog rukometa je odustao od Pomorskog fakulteta
Hrvatski rukomet je opet elita. Ako je netko i sumnjao nakon prošlogodišnjeg svjetskog srebra, svaka sumnja isparila je nakon što smo na Europskom prvenstvu osvojili broncu i vratili se tamo gdje pripadamo. Naši navijači imat će priliku pozdraviti rukometne heroje, prvo danas u Zadru od 18 sati, gdje igramo prijateljsku utakmicu protiv Švicarske, a potom 21. ožujka istu ćemo reprezentaciju ugostiti u Osijeku.