ISTRA - RIJEKA 1-2 Riječani su pobjedom otvorili 2026. godinu. Nisu blistali, ali podsjetili su na pobjednički mentalitet od prošle godine kada su redali pobjede...
KOMENTAR PLUS+
Rijeka bez Fruka nije ista, ali plašt je odjenuo sjajni Gruzijac!
Čitanje članka: 2 min
Za razliku otprije 37 dana, kada je gusta magla u svoje okove uzela Pulu, ovaj put ju je sunce okupalo, kao da se i nebo raduje jer nam se vratio HNL. Rijeka je u nastavljenoj utakmici 17. kola, koja je 14. prosinca prekinuta nakon 15 minuta zbog magle pri rezultatu 1-1, slavila protiv Istre (2-1).
