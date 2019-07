Rijeka brani Superkup: Dinamo sprema iznenađenje u sastavu

BIŠĆAN

Mislim da je ovo najbolji uvod u europske utakmice jer klubovi koji nas čekaju u 3. pretkolu Europske lige, a onda i eventualno u play-offu, sigurno nisu bolji od Dinama, rekao je u najavi trener Rijeke Igor Bišćan i dodao:

- Nisam zadovoljan u kakvom je fizičkom stanju Murić. Morat ću odvojiti posebno vrijeme za to. Kada je spreman, Murić je igrač koji čini razliku i kojeg je užitak gledati, ali za to se moramo pobrinuti mi u stožeru, ali i prvenstveno on sam.