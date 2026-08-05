Rijeka dovela novog golmana. Matjaž Kek već ga je trenirao

Igor Vekić novi je igrač Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Vekić je s riječkim prvoligašem potpisao ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja na godinu dana, i pridružio se bijelima. Vekić je slovenski reprezentativac koji je bio dio izabrane vrste u periodu kada je Matjaž Kek, trener Rijeke, bio izbornik Slovenije.

Foto: NK Rijeka

- Hvala na dobrodošlici. Znam da je Rijeka velik klub i to donosi odgovornost te pozitivni pritisak. Prvi dojmovi su odlični i jedva čekam da krenem. Sigurno da je trener Kek utjecao na moj dolazak jer s njim imam jako dobar odnos - ističe novi golman Rijeke.

U svojoj karijeri nastupao je za slovenski Bravo, portugalski Pacos Ferriera, te danski Vejle.

- Bilo je teških trenutaka u karijeri. Kad nisam branio, pa onda dobio priliku i kroz kontinuitet se potvrdio. Kad bih morao izdvojiti svoje vrline, to je svakako glava i mirnoća - ističe Vekić.

Dolaskom na Rujevicu, Vekić će dodatno pojačati golmansku konkurenciju Rijeke i donosi iskustvo igranja u više europskih liga, kao i natjecateljsku sigurnost koja će biti važna u izazovima koji slijede.

- Klub ima visoka očekivanja. Ono što od mene možete očekivati su rad, red i discplina - zaključio je novi golman.