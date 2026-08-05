U svojoj karijeri nastupao je za slovenski Bravo, portugalski Pacos Ferriera, te danski Vejle
Rijeka dovela novog golmana. Matjaž Kek već ga je trenirao
Igor Vekić novi je igrač Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Vekić je s riječkim prvoligašem potpisao ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja na godinu dana, i pridružio se bijelima. Vekić je slovenski reprezentativac koji je bio dio izabrane vrste u periodu kada je Matjaž Kek, trener Rijeke, bio izbornik Slovenije.
- Hvala na dobrodošlici. Znam da je Rijeka velik klub i to donosi odgovornost te pozitivni pritisak. Prvi dojmovi su odlični i jedva čekam da krenem. Sigurno da je trener Kek utjecao na moj dolazak jer s njim imam jako dobar odnos - ističe novi golman Rijeke.
U svojoj karijeri nastupao je za slovenski Bravo, portugalski Pacos Ferriera, te danski Vejle.
- Bilo je teških trenutaka u karijeri. Kad nisam branio, pa onda dobio priliku i kroz kontinuitet se potvrdio. Kad bih morao izdvojiti svoje vrline, to je svakako glava i mirnoća - ističe Vekić.
Dolaskom na Rujevicu, Vekić će dodatno pojačati golmansku konkurenciju Rijeke i donosi iskustvo igranja u više europskih liga, kao i natjecateljsku sigurnost koja će biti važna u izazovima koji slijede.
- Klub ima visoka očekivanja. Ono što od mene možete očekivati su rad, red i discplina - zaključio je novi golman.
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