Rijeka ispala iz Europe, a ovim je porazom izgubila i milijune

Nogometaši Rijeke nisu uspjeli izboriti glavnu fazu Konferencijske lige, nakon poraza u Danskoj 2-0 kod kuće ih je Midtjylland svladao 4-1. Bijelima je tako porazom u ovom dvostrukom sudaru iz ruku ispalo barem 3,2 milijuna eura.

Osigurali su lijepu zaradu kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Pobjedom protiv finskog Ilvesa u trećem pretkolu Riječani su došli do 525.000 eura, budući da Uefa za nastup u svakom kvalifikacijskom kolu isplaćuje po 175.000 eura. Uz bonus za ispadanje u play-offu, Rijeka će ove sezone uzeti milijun i 275.000 eura.

Inače, samo plasman među 36 klubova vrijedio bi 3,17 milijuna eura, a zajedno uz naknade za tri odigrana kvalifikacijska kruga barem 4,546 milijuna eura. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

Inače, Riječani su u tom natjecanju igrali i prošle sezone, kada su osvojili devet bodova, izborili nokaut-fazu, a zatim u osmini finala ispali od Strasbourga. Tad su sezonu završili sa šest milijuna eura zarade.