Odličan posao na Rujevici! Rijeka je dovela reprezentativca Irana koji je zabio gol na SP-u

Rijeka je pred realizacijom još jednog pojačanja. Na Rujevicu bi uskoro trebao stići 27-godišnji iranski reprezentativac Mohammad Mohebi, koji prema pisanju Zlatka Horvata iz Novog lista u riječki klub dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Rostovom.

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Mohebi je krilni napadač s iskustvom igranja u Iranu, Portugalu i Rusiji, a prošle je sezone za Rostov upisao 24 nastupa, tri pogotka i dvije asistencije. Riječ je i o standardnom iranskom reprezentativcu koji je nastupio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gdje je bio strijelac u remiju 2-2 protiv Novog Zelanda.

Foto: STEPHEN BRASHEAR

Prije dolaska u Rijeku za njegove usluge navodno se raspitivao i Red Bull Salzburg, dok se njegova tržišna vrijednost procjenjuje na oko 2,5 milijuna eura. Ako se posao zaključi, Rijeka bi bez plaćanja odštete dobila iskusnog ofenzivca koji bi trebao pomoći u rješavanju problema u napadačkom dijelu momčadi, odnosno u realizaciji.