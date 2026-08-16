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VELIKO POJAČANJE

Odličan posao na Rujevici! Rijeka je dovela reprezentativca Irana koji je zabio gol na SP-u

Piše Ivan Kužela,
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Odličan posao na Rujevici! Rijeka je dovela reprezentativca Irana koji je zabio gol na SP-u
Foto: CHRIS TORRES
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Rijeka je na korak do velikog pojačanja: na Rujevicu stiže iranski reprezentativac Mohammad Mohebi i to kao slobodan igrač! Salzburg je također bio zainteresiran, ali odabrao je momčad Matjaža Keka

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Rijeka je pred realizacijom još jednog pojačanja. Na Rujevicu bi uskoro trebao stići 27-godišnji iranski reprezentativac Mohammad Mohebi, koji prema pisanju Zlatka Horvata iz Novog lista u riječki klub dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Rostovom.

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Mohebi je krilni napadač s iskustvom igranja u Iranu, Portugalu i Rusiji, a prošle je sezone za Rostov upisao 24 nastupa, tri pogotka i dvije asistencije. Riječ je i o standardnom iranskom reprezentativcu koji je nastupio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gdje je bio strijelac u remiju 2-2 protiv Novog Zelanda.

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Foto: STEPHEN BRASHEAR

Prije dolaska u Rijeku za njegove usluge navodno se raspitivao i Red Bull Salzburg, dok se njegova tržišna vrijednost procjenjuje na oko 2,5 milijuna eura. Ako se posao zaključi, Rijeka bi bez plaćanja odštete dobila iskusnog ofenzivca koji bi trebao pomoći u rješavanju problema u napadačkom dijelu momčadi, odnosno u realizaciji.

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