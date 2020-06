Rijeka je kriza igre i rezultata, a sezona završava za mjesec dana

Nastavak sezone otvoren je s dvije pobjede (3-2 nad Osijekom i 3-1 u Puli) pa dva remija (0-0 u Varaždinu i 2-2 s Lokomotivom) pa dva poraza (0-1 u Koprivnici i 1-2 kod kuće od Gorice). Nizbrdica. I kriza igre

<p>Ideju nogometa svedenu na bunker ne želi gledati nitko. Tu i tamo, povremeno kao cilj koji opravdava sredstvo i to je sve.</p><p>S druge strane, niti je <strong>Matjaž Kek</strong> u Rijeci napravio najveće uspjehe u klupskoj povijesti, niti je <strong>Igor Bišćan</strong> maksimum iz riječke momčadi izvukao forsirajući otvoreni gard i nogomet pun rizika.</p><p><strong>VIDEO: RUJEVICA ČEKA POVRATAK DOBROM NOGOMETU</strong></p><p><strong>Simon Rožman</strong> je mladi trener, radoholičar s jasnom idejom koju želi provesti u stvarnost. Došao je prije devet mjeseci, vrlo brzo (usred sezone) dijagnosticirao što bi po njemu trebalo biti bolje pa Rijeci dao i identitet igre i rezultate.</p><p>Onda je došla pandemija, posljedično i korona-pauza, a po povratku s endemskog 'godišnjeg odmora' usred proljeća Rijeka se vratila: igrom nedorečena, na travnjaku razvučena, u napadu neefikasna i u obrani porozna.</p><p>Najlakše je naglasiti, pa to i čine svi (od navijača do stručnjaka) kako se promašuje preveliki broj stvorenih šansi. I to je istina. Ali temelj priče bila je i ostala - obrana. Na kojem god postulatu počivala (svi u krilo golmanu, visoki presing, napada je najbolja obrana... kako god).</p><p>Rožmanova Rijeka od početka lipnja igra u istom sustavu s kojim je 'našla sebe' nakon promjene 'Rožman umjesto Bišćana' na čelu struke. Tri stopera, dva bočna vezna, u vezi barem jedan klasični defenzivac. I...?</p><p>Šest utakmica (pet u HNL-u, jedan u kupu), gol-razlika 10-8, dva remija, dva poraza i dvije pobjede od kojih jedna izborena kod kuće protiv Osijeka u Kupu nakon očajnih 50 minuta te uz milijun sudačkih repova i sa igračem više od 56. minute.</p><h2>Sve lošiji i rezultati i igra</h2><p>Ali... Priča ide nizbrdo. Nastavak sezone otvoren je s dvije pobjede (3-2 nad Osijekom i 3-1 u Puli), uslijedila su dva remija (0-0 u Varaždinu i 2-2 s Lokomotivom), a došla dva poraza (0-1 u Koprivnici i 1-2 kod kuće od Gorice). N-i-z-b-r-d-i-c-a!</p><p>Rožman i igrači imaju bolju Upravu nego što je sami mogu poželjeti. Upravu kojoj su postulati 'porazi su sastavni dio sporta', 'nema drame, ni panike', 'mi vjerujemo u vas', 'cilj je plasman u Europu, a u Kupu što se dalje može' i sl. sastavni dio vođenja kluba.</p><p>Nema bespotrebne presije nego upravo suprotno: podrška i zaštita od eventualnog navijačkog nezadovoljstva. Dakle, rezultat nije katastrofa niti ga netko tako doživljava. Ali svakog normalnog brine evidentna - kriza igre.</p><p>I kad se pobjeđivalo i kad se remiziralo i sad kad se gubi, Rijekina igra: nije dobra. Još su najbolji klinci od kojih se, normalno, ni ne očekuje da nose momčad.</p><h2>Svi nositelji igre van forme?</h2><p>Ali nije normalno da odjednom na očekivanoj razini nisu oni od kojih se to s punim pravom očekuje. Dokazani iskusnici. <strong>Gorgon, Andrijašević, Čolak, Pavičić, Tomečak, Capan, Velkovski</strong>... Najbolji je 23-godišnji <strong>Lončar</strong>.</p><p>Ajde da je van forme (u bilo kojem smislu) jedan ili dvojica, ali kad liderski ne povuče nitko, kada ispada da su ispod svoje razine njih šestorica-sedmorica, da kiksaju kao rijetko kad u karijeri, da igraju lošije nego rijetko kad u karijeri - onda to ukazuje na veći problem.</p><p>O kojem se točno problemu radi i kako ga riješiti: to i može i treba znati jedino struka. Glavni trener i njegov tim.</p><p>U srijedu se ide u kod izravnog konkurenta za drugo mjesto i plasman u Europu, kod Osijeka. Rijeka je danas na petom mjestu, to mjesto ne vodi u Europu. A u Slavoniji će biti 100 puta uzavrelije i teže nego inače jer nakon 31. svibnja i Kup utakmice na Rujevici u kojoj su Riječani sa 3-2 porazili i izbacili Osječane, ostala je silna količina gorčine koju će Osijek, logično, koristiti kao dodatno pogonsko gorivo.</p><h2>Vremena: nema!</h2><p>Rožman je jednom uspio iz očajne igre (0-5 s Dinamom kod kuće, 10. studenoga prošle godine) preokrenuti priču uz punu klupsku podršku. Iz momčadi su udaljeni <strong>Kvržić, Punčec, Mamić</strong> i <strong>Šimić</strong>, povučen je rez, Rijeka je poletjela visoko.</p><p>Naravno da se to može dogoditi opet, već od preksutra, ali... Kako Rijeka izgleda od nastavka sezone (sve lošije i lošije) navijači više nade imaju u to da će Osijek izgorjeti u ogromnoj želji za revanšom nego Rijeka zaigrati onako kako svi znaju da može i treba.</p><p>U srijedu kod Osijeka, u nedjelju Dinamo na Rujevici, za tri tjedna kod Hajduka na Poljudu pa finale Kupa s Lokomotivom u Šibeniku. Ako se 'opet misli pronaći', Rožmanova Rijeka to treba napraviti pod hitno. Doslovno: odmah. Sezona završava za mjesec dana!</p>