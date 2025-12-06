Obavijesti

Rijeka je napokon izgledala kao prvak i Sanchez može biti sretan viđenim. Sada slijedi Europa...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je dominirala, stvarala prilike i zabila kad je trebala. Vukovar nije bio na razini danas i momčad s Kvarnera jako je dobro "ugasila" sve napade Vukovara, osim jedne situacije. Sanchez može biti zadovoljan

Rijeka se uspjela osvetiti Vukovaru za poraz u sedmom kolu te je na Rujevici pobijedila momčad Silvija Čabraje s 3-1. Victor Sanchez nije puno kalkulirao te je poslao "tešku artiljeriju" protiv zadnje momčadi lige. Krenuli su jedan kraj drugog Toni Fruk i Niko Janković, ali je Duje Čop ostao na klupi nakon što je zabio tri komada u Kupu pa je u napadu krenuo Ante Matej Jurić. Obrana je bila ona "šampionska", a Vignato se već ustalio u prvih 11. Susret u kojem je rijeka dominirala, zabijala, a onda zbog jedne greške upala u probleme, koja ju na kraju nije koštala bodova.

