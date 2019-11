Kakav slalom Ivanušeca! Kao Leo Messi se prošetao i zabio

IZ DINAMA:

Nema za nas odmora. Odmah nakon utakmice u srijedu okrenuli smo se Rijeci. Biti ćemo potpuno spremni i jasno je da je naš cilj pobjeda na Rujevici. Momčad je u odličnom stanju. Igramo odlično, protiv Šahtara smo u oba dvoboja bili odlični. Moji su igrači pokazali da su mentalno jaki, stoga nemam straha prije gostovanja kod Rijeke. Rijeka je zadnjih godina najveći protivnik Dinama. Ove su godine s promjenom trenera malo posustali, ali to je u takvim situacijama normalno. Dvije godine nismo pobijedili na Rujevici? To je svakako izazov za nas, ali znamo se nositi s pritiskom. Biti će određenih promjena u sastavu, to je sigurno, rekao je uoči susreta Nenad Bjelica.