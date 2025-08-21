RIJEKA - PAOK 1-0 Igor Čagalj vodio je današnju utakmicu, odmah se vidjelo kako je to klasična - 'Đalovićeva škola'. Cijeli je dvoboj bio uz aut-liniju i skakao, te bio stalna opasnost za - četvrtog suca...
Rijeka opet 'skida' favorite: Dantas dirigrao, Fruk je 'zvijer', a Ivanušec ostao veliki dužnik...
Rijeka je stigla do velike pobjede u playoff fazi Europske lige. Hrvatski prvak na svojoj je Rujevici s minimalnih 1-0 srušio PAOK. Nogometaši Radomira Đalović (koji danas nije vodio utakmicu) tako su stigli na korak do velikog iznenađenja i plasmana u Europsku ligu. Rijeka je već osigurala europsku jesen, pa su danas zaigrali opuštenije, otvorenije i zasluženo "skinuli" favorizirane Grke. Strijelac jedinog gola za Rijeku bio je Menalo koji je pogodio glavom nakon ubačaja Jankovića.
