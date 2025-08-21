Obavijesti

Sport

Komentari 2
KOMENTAR PLUS+

Rijeka opet 'skida' favorite: Dantas dirigrao, Fruk je 'zvijer', a Ivanušec ostao veliki dužnik...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka opet 'skida' favorite: Dantas dirigrao, Fruk je 'zvijer', a Ivanušec ostao veliki dužnik...
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

RIJEKA - PAOK 1-0 Igor Čagalj vodio je današnju utakmicu, odmah se vidjelo kako je to klasična - 'Đalovićeva škola'. Cijeli je dvoboj bio uz aut-liniju i skakao, te bio stalna opasnost za - četvrtog suca...

Rijeka je stigla do velike pobjede u playoff fazi Europske lige. Hrvatski prvak na svojoj je Rujevici s minimalnih 1-0 srušio PAOK. Nogometaši Radomira Đalović (koji danas nije vodio utakmicu) tako su stigli na korak do velikog iznenađenja i plasmana u Europsku ligu. Rijeka je već osigurala europsku jesen, pa su danas zaigrali opuštenije, otvorenije i zasluženo "skinuli" favorizirane Grke. Strijelac jedinog gola za Rijeku bio je Menalo koji je pogodio glavom nakon ubačaja Jankovića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo blizu Real Ovieda, Luki Modriću stiže veliko pojačanje?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo blizu Real Ovieda, Luki Modriću stiže veliko pojačanje?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025