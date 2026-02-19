OMONIA - RIJEKA 0-1 Početkom sezone, uslijed loših rezultata, pobudila se sumnja u kapetana Rijeke, a on je na najbolji mogući način odgovorio u najvažnijoj utakmici
Rijeka piše povijest, a Zlomislić režira! Adjei će uzeti lovorike, ali golman je istinski heroj
Prvi put od samostalnosti Hrvatska ima dva kluba u nokaut fazi europskih natjecanja. Na ovaj povijesni dan ubilježili smo polovičan uspjeh. Genk je na Maksimiru pobijedio Dinamo 3-1, dok je aktualni prvak Rijeka slavila na gostovanju kod Omonije na Cipru minimalnih 1-0.
