Rijeka pobijedila, ali važnije od svega - Sanchez je dobio ono što je čekao puna dva mjeseca
LOKOMOTIVA - RIJEKA 0-3 Momčad Victora Sancheza sada puna samopouzdanja ide u finale Kupa. Najvažnije od svega, danas je pokazala da zna igrati i bez najboljega igrača Fruka
Nije ovo bila lijepa i atraktivna utakmica dviju momčadi koje se bore za mjesto koje vodi u Europu. Na trenutke susret Lokomotive i Rijeke više je sličio rovovskoj bitci kakve smo u HNL-u viđali prije 15-ak godina, kada je bilo normalno da utakmica završi s 40 i više prekršaja. Samo u prvih 45 minuta danas smo mogli vidjeti 21 prekršaj. Ipak, u takvoj rastrganoj utakmici bez pravog ritma Rijeka je stigla do toliko važna tri boda koja je ostavljaju u igri za treće mjesto, koje joj sada bježi samo bod.