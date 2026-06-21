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Rijeka se oprostila od Zlomislića videom: 'Bezbroj uspomena koje ostaju za sva vremena'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Rijeka se oprostila od Zlomislića videom: 'Bezbroj uspomena koje ostaju za sva vremena'
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon njegova odlaska kapetansku traku trebao bi preuzeti Ante Majstorović, dok riječka uprava već traži novo rješenje među vratnicama. Kao glavni kandidat spominje se kapetan Varaždina Oliver Zelenika

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Martin Zlomislić (26) napustio je Rijeku nakon pet godina provedenih na Rujevici. Klub je potvrdio odlazak kapetana oproštajnim videozapisom na društvenim mrežama, a golman bi karijeru trebao nastaviti u azerbajdžanskom Qarabağu.

Rijeka nije službeno objavila ime njegova novog kluba, ali prema dostupnim informacijama Qarabağ će za Zlomislića platiti oko 500.000 eura. Azerbajdžanski klub ove je sezone ostao bez naslova prvaka nakon dugogodišnje dominacije, ali je ostvario zapažen rezultat u Ligi prvaka. Uprava želi ponovno osvojiti domaće prvenstvo, a dovođenje novog golmana označila je kao jedan od prioriteta.

Rijeka mu je također zahvalila na svemu što je pružio klubu.

"Zloma, hvala na svemu na travnjaku, ali i za sve izvan njega. Bezbroj uspomena, dupla kruna i europsko proljeće u bijelom dresu ostaju za sva vremena. HNK Rijeka želi ti sve najbolje u nastavku karijere", objavio je klub.

Zlomislić je za Rijeku debitirao u kolovozu 2021. godine na gostovanju kod Šibenika. Pravu priliku među vratnicama dobio je na početku sezone 2024./25., koja je ostala upisana među najuspješnije u klupskoj povijesti. Za Rijeku je ukupno odigrao 117 utakmica. Jubilarni 100. nastup obilježio je jednom od svojih najboljih predstava u riječkom dresu. Sjajnim intervencijama sačuvao je mrežu i donio svojoj momčadi pobjedu 1-0 na gostovanju kod Omonije.

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Nakon njegova odlaska kapetansku traku trebao bi preuzeti Ante Majstorović, dok riječka uprava već traži novo rješenje među vratnicama. Kao glavni kandidat spominje se kapetan Varaždina Oliver Zelenika, jedan od najpouzdanijih golmana u HNL-u.

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