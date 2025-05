Rijeka snova dala je šampiona! Đalović je ušao u besmrtnost, a Mišković mnogima začepio usta

Nigdje nema ljepšega grada od Rijeke naše, zapjevajmo pjesmu svome gradu i dignimo čaše, zagrmjelo je na Rujevici dok su na teren izlazili igrači Rijeke i Slavena. Cijeli dan gradom koji teče mirisala je posebna atmosfera. Tko god je dolazio prema stadionu, dočekao ga je transparent "This time n̶e̶x̶t̶ y̶e̶a̶r we'll be champions", navijači su još dva sata prije početka utakmice po okolnim kafićima isprobavali pirotehniku, dvjestotinjak navijača bez ulaznice smjestilo se na Armadinu brdu, kako zovu uzvisinu iznad sjeverne tribine.

