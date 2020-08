Riješili i vaganje: Stipe je 1,5 kg lakši od DC-a koji nije smršavio

Nakon posljednje konferencije za novinare, održano je i službeno vaganje za UFC 252. Iako je Daniel Cormier (41) isticao da je spremniji i mršaviji nego za prošli meč, vaga misli drukčije. Stipe je imao 105,5 kg

<p>Dok je prošle godine <strong>Stipe Miočić</strong> (37) na vagi imao 107 kilograma, ovaj je put na vagi bio kilogram i pol lakši! U povijesnu, treću borbu protiv <strong>Daniela Cormiera</strong> (41) američki borac hrvatskih korijena ulazi sa 105,5 kilograma, dok je njegov protivnik teži za kilogram i pol! </p><p>Otprilike je toliko DC imao i prije prošle borbe, a iako se na Instagram profilu hvalio kako je jako smršavio te da će ovaj put biti spremniji, vaga je pokazala isto kao i prošle godine. Stipe je izgledao sjajno, a istaknuli su to nekoliko puta u njegovom timu da je Miočić u najboljoj formi dosad. </p><p>Neobično je to što se Cormiera čekalo sat vremena. Možda su to bile neke psihološke igrice sa skidanjem kilograma u zadnji tren kako bi Stipe samo mislio da je DC spremniji no prošle godine, ali to mu nije pošlo za rukom. Podsjetimo, prije vaganja su pred novinarima bili skoro sat vremena, a nije bilo nikakvog prozivanja, već su se malo i našalili o prošloj borbi i nastavku Stipinog udaranja u Cormierovu jetru.</p><p>- No da, vratit će se udarcima u tijelo. Vidite ga kako se zlobno smješka svaki put kada kaže da neće to raditi. Pogledajte ga, ne može si pomoći. Pogledajte kako se zlobno smješka kada se spomenu udarci u tijelo - rekao je DC, na što mu je dodao Miočić:</p><p>- Ti si poput moje žene.</p><p>Bit će ovo treća borba između Stipe i Cormiera, a u prošlim je borbama slavio - izazivač. Prvo je Cormier nokautirao Stipu, zatim je Stipe nokautirao Cormiera, a nadamo se da će se ta tradicija prekinuti. Bit će to glavna borba večeri na UFC-u 252, a glavni dio priredbe započinje u nedjelju u 4 sata ujutro.</p>