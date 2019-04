'Riješili smo pet milijuna kuna dugova i sad smo nepobjedivi'

Hvala dragom Bogu da se ovo događa. Mladost 25 godina nije bila ovako organizirana, znate onda koliko je sve dobro, kaže nam Rade Malević, legendarni odbojkaški strateg, danas trener odbojkaša Mladosti.

I oni, i njihove kolegice, odbojkašice Mladosti su prošlog tjedna osvojili naslov hrvatskog prvaka. Bila je to apsolutna dominacija zagrebačkog kluba u obje konkurencije. Žene su do naslova došle bez ijednog poraza, a muškarci su u cijeloj sezoni izgubili samo jedan susret. U finalima su mladostaši i mladostašice bili bolji od klubova iz Kaštela.

Foto: Igor Kralj\PIXSELL/PIXSELL

- Mi smo u posljednje četiri godine riješili pet milijuna kuna dugovanja. Imali smo dug prema nekim igračima koji su tu igrali još 1992. godine, sud je presudio u njihovu korist, sve smo trebali vratiti. Ovi rezultati i klub na zdravoj osnovi su plod sjajnog rada predsjednika Mire Pavlovića i uprave - kaže Darko Antunović, nekad odbojkaš, a danas tajnik i sportski direktor zagrebačkog kluba.

- Uložili smo u infrastrukturu 1,5 milijuna kuna, sad mijenjamo i stolice u Domu odbojke Bojan Stranić. Kupili smo dva klupska kombija, riješili fitness za igrače - rekao je predsjednik kluba Pavlović i nastavio:

- Imamo ukupno 11 ekipa. U seniorkama i seniorima nemamo niti jednog stranca, to su sve hrvatski igrači. Većina njih ima stipendijske ugovore. Nisu to velike plaće od primjerice 3000-4000 kuna do 7000-8000 kuna za one najbolje.

Foto: Igor Kralj\PIXSELL/PIXSELL

Trener odbojkašica je Saša Ivanišević, a kapetanica ekipe je Iva Jurišić, bivša, a vjerojatno i buduća naša reprezentativka.

- Sve je u klubu sjajno posloženo. Bez problema smo došle do naslova prvakinja. To je moj drugi naslov zaredom. Sad idemo osvojiti i Kup - kaže nam Iva, koja sjajnim igrama predvodi odbojkašice Mladosti.

Foto: Igor Kralj\PIXSELL/PIXSELL

Nadamo se kako će Mladost iduće sezoni u obje konkurencije imati što za reći i u europskim natjecanjima. Bitno da je klub stao na svoje noge. I da nakon velike krize koja je trajala godinama, opet blista kao nekad.