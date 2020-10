Rijetke snimke: Evo kako je naš Cikatić postao svjetski prvak

U narednih nekoliko tjedana prikazat ćemo vam borbe Branka Cikatića koje su dugo bile zaboravljene u skladištu. No sada su pronađene, digitalizirane i obitelj ih je odlučila prikazati navijačima putem 24sata

<p>Prošlu subotu obilježen je 66. rođendan "Hrvatskog tigra" <strong>Branka Cikatića</strong>, legendarnog borca koji je još za života ušao u povijest borilačkih sportova, ne samo u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, nego i u cijelom svijetu.</p><p>Tim povodom danas vam ekskluzivno prikazujemo videosnimku Brankove borbe u Amsterdamu, u kojoj je osvojio naslov svjetskog prvaka u tajlandskom boksu. Nokautom u trećoj rudi Branko je porazio britanskog borca <strong>Johna Thompsona</strong>, a time je izborio i pozivnicu za borbu za svjetsku titulu u full contactu u Las Vegasu.</p><p>Ova i još mnoge Brankove borbe zabilježene su na video kazetama koje su sve do nedavno bile pohranjene i zaboravljene u skladištu, a za njih se nije znalo, no supruga Ivana te Brankova djeca Bruno i Lucija su ih pronašli, digitalizirali i odlučili pokazati njegovim navijačima, kako bi i na ovaj način sačuvali uspomenu na Branka.</p><p>U narednih nekoliko tjedana ekskluzivno ćemo vam prikazivati snimke Brankovih borbi koje nam je ustupila njegova obitelj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cikatić vs. Thompson</strong></p>