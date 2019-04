Rimac: Igrač je heroj ili nije, a pritisak je više na Budućnosti

Cedevita u nedjelju u 19 sati u Zagrebu igra majstoricu protiv Budućnosti u polufinalu ABA lige.

Momčad Slavena Rimca u prvoj je utakmici u Zagrebu slavila, no Budućnost je u Morači ipak pretežak zadatak. Nasreću, Vitamini će u majstorici imati prednost domaćeg terena, a prvi se iz momčadi domaćina oglasio razigravač Toni Katić:

- Ozračje u svlačionici je super. Jedva čekamo utakmicu. Mislim da smo se dobro pripremili kroz ovaj tjedan i očekuje nas još jedna zahtjevna, fizički teška utakmica protiv jako dobre ekipe i ja se nadam da ćemo uspjeti izvršiti sve što je trener postavio pred nas.

Uz dobro ozračje u svlačionici, Cedeviti sigurno pomaže i odlična atmosfera na tribinama:

- Atmosfera je bila odlična i ja bih iskoristio priliku i pozvao bih navijače da dođu u još većem broju jer stvarno nam je potrebna svaka njihova pomoć. Igramo izuzetno tešku utakmicu, to je biti ili ne biti za finale, i ja se nadam da će napuniti Draženov dom. Mislim da će pobijediti ona ekipa koja bude duže fokusirana ne detalje jer će obje ekipe sigurno igrati na najvišoj granici svojoj mogućnosti, ali tko će biti pametniji i donositi bolje odluke u utakmici, taj će odnijeti i pobjedu - rekao je Katić pa se dotakao zvijezda protivničkog kluba:

- Sigurno da tu prednjači Cole, koji je tu ekstra kvaliteta, ali izdvojio bih i Gordića, koji je odlučio lanjsku seriju i praktički su oni, rekao bih, zbog njega i prošli vanjsku seriju.

Oglasio se onda i trener Slaven Rimac, koji postiže odlične rezultate otkad je preuzeo momčad od Španjolca Sita Alonsa. I on smatra da je ovo šlag na torti dobre sezone:

- Definitivno. Prije svega za igrače koji su glavni protagonisti utakmice. Sigurno da će oni biti na nekom svojem maksimumu, barem što se tiče motivacije. Nadamo se da će, što se tiče naše ekipe, to ići u pozitivnom smjeru. Logično da je pritisak na jednu i drugu ekipu velik, no mislim da to igrači s obje strane vole. Stvarno očekujem odličnu atmosferu, dobru utakmicu i, rekao sam to već ranije, neka pobijedi bolji.

U korist bi Vitaminima mogla ići i činjenica da trener Budućnosti Jasmin Repeša pomalo neshvatljivo nije odmorio niti jednog nositelja igre u euroligaškoj utakmici protiv Panathinaikosa u četvrtak usprkos tomu što Budućnost nije ulazila s nikakvim rezultatskim imperativom. Cole, Bell i Jackson igrali su gotovo 30 minuta svaki, a crnogorski klub izgubio je 87-67...

- Jako je to teško. Mi smo imali s tim problema jako puno prošle godine, kad smo igrali tri utakmice tjedno pa onda hoćeš nekoga odmoriti i, bez obzira što si u početku utakmice mislio nekog odmarati, dogodi se nešto nepredviđeno, krene loše rezultat i jednostavno moraš posezati za stvarima koje su logične i koje si radio tokom cijele sezone. Pogotovo u Euroligi je jako teško kalkulirati. Uđeš u kalkulaciju i izgubiš 40 razlike i onda si po meni napravio još veći problem nego da, hajmo reći, malo paziš. Jako je teško odmoriti ekipu protiv takvog protivnika, gotovo nemoguće - rekao je Rimac, koji smatra da su neki igrači stvoreni za ovakve utakmice:

- Ima igrača koji su igrači za takve utakmice, a ima i igrača koji nisu. Nije to slučajno. Vidjet ćemo u nedjelju. Igrači su ti koji daju sve odgovore. Sigurno da je veliki pritisak i za utakmicu je bitno što rade i treneri, no u određenom trenutku na utakmici je sam igrač taj koji preuzima odgovornost i onda ili je heroj ili ga svi vrijeđaju.

Iako je Cedevita u početku sezone imala prilično skup sastav, on se ni tada nije mogao mjeriti s onim crnogorskog kluba, a pogotovo ne sada kada je većina stranaca s početka sezone napustilo klub. Upravo zbog toga, pritisak je na njima:

- Kad čovjek pogleda sve skupa, za što su oni programirani i što se od njih očekuje, sigurno da je sam pritisak više na njima. Međutim, to ništa ne znači ukoliko u ekipi postoje pojedinci koji puno bolje funkcioniraju pod velikim pritiskom. Igrao sam s puno takvih igrača, a i sam sam puno bolje funkcionirao kad je bio veći pritisak nego kad su bile utakmice koje nikog nisu zanimale. Kad imaš karakterne igrače onda su to dobre stvari. Pritisak je dobar jer onda igrač sam sebe motivira, puno je koncentriraniji i boljeg fokusa, tako da je pritisak utakmice, ako se znaš nositi s njime i ako te natjera da budeš najbolji tog dana, jako dobra stvar - zaključio je trener Vitamina.