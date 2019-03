Rimac oduševljen: Nevjerojatna atmosfera, baš kao nekada...

Sjajnom igrom u obrani i na krilima raspoloženih Cobbsa i Pullena Cedevita je došla do izuzetno važne pobjede protiv Budućnosti (90-83) u prvoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Svjestan nemoći bio je i trener Budućnosti Jasmin Repeša koji je čestitao domaćinima na pobjedi.

- Čestitam Cedeviti na zasluženoj pobjedi. Mislim da nekoliko stvari kod nas nije valjalo za ovakvu utakmicu. Uz sve probleme koje smo imali u prvom dijelu, ipak je to sličilo na nešto. Uz neke gluposti, imali smo plus jedan. Što se tiče drugog dijela, kad primite 23 dijela jasno je da se ne može dobiti utakmica u playoffu na ovome nivou. Jasno je da ne možemo doći do pobjede u ovakvom stanju.

- Mislim da postoji rezerva kod nas, mislim da možemo puno bolje. Nakon prvog dodavanja su dolazili do laganih poena. Sve skupa nije bio dobro, no sad je 1-0, moramo sve analizirati i pripremiti se za iduću utakmicu - rekao je Repeša.

Barović i Bitadze, dva centra u Budućnosti, su vrlo rano dobila tri osobne pogreške, no Jasmin smatra kako to nije utjecalo na igru njegove momčadi iako su ta dva igrača izuzetno bitna u skokovima

- Nisu nas previše potresle osobne na centrima. Barović i Bitadze su morali puno bolje odigrati, toga su i sami svjesni. Cedevita nas uopće nije iznenadila. Igrali su s dva visoka igrača, ali to nije nikakvi novitet. Nije bilo nikakvih nepoznanica, mi smo otprilike znali kako će se oni postaviti - zaključio je Repeša pohvalivši Cobbsa i Pullena na izuzetno odrađenoj utakmici.

- Ovo je bila odlična utakmica, zahvaljujem se igračima na sjajnoj pobjedi. Mislim da smo igrali kao tim i to je ključ svega. Uvijek idemo zajedno, uspjeli smo ih spriječiti u skokovima, a to je bilo ključ pobjede. Probali su pick and roll sa svojim centrima, no mi smo sve eliminirali i došli do zaslužene pobjede - rekao je junak pobjede Justin Cobbs koji je utrpao 23 poena.

Fantastična atmosfera u Draženovom domu, mjestu gdje je Cibona toliko radosti donijela navijačima, zadivila je trenera Cedevite Slavena Rimca koji se zahvalio navijačima. Na tribinama ih se skupilo oko pet tisuća

- Teška utakmica, jako puno nervoze. Želim se zahvaliti publici, ovo je stvarno bilo predivno, ovo me je podsjetilo na dane koje dugo nismo vidjeli u Hrvatskoj. Sretan sam kako smo odigrali, uz puno hrabrosti i samopouzdanja. Danas je stvarno sve napravljeno kako sam ja tražio. Nadskakali smo ih i svaka čast mojim momcima na sjajnoj igri.

- Mi smo znali da su jaki u skoku, imaju igrače koji s agresivni. Imaju tendenciju odlaska na skok u napadu. U prošloj utakmici su nas uništili skokovima, fizički su snažniji od nas, ali moji igrači su danas to odlično odradili s borbenošću i sjajnim skokom. Bez obzira na veliku našu pažnju, svejedno su uhvatili 15 skokova. To dokazuje koliko su moćni u napadu i obrani - rekao je Rimac.

Utakmica broj dva igra se u nedjelju u Podgorici, gdje Vitamine čeka paklena atmosfera u vrućoj Morači.

- I da izgubimo tamo, kupili smo si još jednu utakmicu kod nas kući. Znamo što nas čeka tamo, igrali smo već, ali ta atmosfera moje igrače jako motivira, uvijek smo igrali kvalitetno. Do nedjelje ima dosta vremena da ispravimo neke sitnice. Svaka sitnica koja nam može donijeti prednost je bitna, ali teško se možemo iznenaditi jer se jako dobro poznajemo - zaključio je Rimac.

Cedevita je tako u seriji na dvije pobjede povela s 1-0, a u drugom polufinalu do prvog boda je stigla Crvena Zvezda protiv Partizana.