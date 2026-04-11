BIVŠI ČLAN DINAMA

Ristovski: Gospodin Zdravko je sve riješio u rekordnom roku, a Fernandes prati bosansku ligu

Ristovski: Gospodin Zdravko je sve riješio u rekordnom roku, a Fernandes prati bosansku ligu
Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača

Stefan Ristovski je otkrio kako je prešao iz Sportinga u Dinamo zahvaljujući bivšem prvom čovjeku 'modrih' Zdravku Mamiću! Pričao je i o vezi s Brunom Fernandesom te utjecaju Matjaža Keka na njegovu karijeru

Admiral

Bivši igrač Dinama i trenutačni član Sarajeva Stefan Ristovski (34) popričao je za vijesti.ba te progovorio o transferu u Dinamo i kako je odlučio otići u glavni grad BiH. Na Maksimir je stigao 2021. iz Sportinga za milijun eura.

- Gospodin Zdravko je sve dogovorio. Ja sam bio u Sportingu, nešto su se zakomplicirale neke stvari i morao sam da idem, da tražim rješenja. Ali imao sam još dvije godine ugovora. Ja sam, sa mojim menadžerom dogovorio da idemo, da tražimo transfer, ne posudbu, ali nitko nije htio da plati.

Desni bek je imao sve dogovoreno s grčkim AEK-om, ali bivši prvi čovjek Dinama napravio je sve u svojoj moći da ga dovede.

- Nitko nije htio da plati, nema šanse. Ja ostanem još šest mjeseci u Sportingu, ali nisam u kadru, nego samo treniram i igram za reprezentaciju. Tako dolazi zimski prelazni rok, još tri dana su ostala. Ja dajem riječ AEK-u iz Grčke da dolazim na posudbu, a kako je Mamić saznao, ne znam. I zove me, kaže, bi li ti volio doći kod nas. I ja rekoh, pa naravno. Kaže, prvi avion i odmah dolazi, a ja kažem, pa šefe, dao sam riječ AEK-u. Kakav AEK, pa znaš što smo mi za AEK... Čovjek je riješio transfer za 24 sata.

Period između Rijeke i Dinama proveo je u Sportingu, za koji je igrao tri godine. Tada je bio suigrač s Brunom Fernandesom, Raphinhom, Nunom Mendesom te Josipom Mišićem, s kojim je svlačionicu dijelio ranije na Kvarneru, ali i u 'modrima'.

- Bruno prati bosansku ligu. Voli nogomet, posvećen je dosta i nije slučajno da ponekad nosi kapetansku traku u Unitedu. Ostali smo u odličnim odnosima i redovno se čujemo.

Veliki trag na njega ostavio je i Matjaž Kek, bivši trener Rijeke. 

- Kek je na mene ostavio jako dobar utisak. U meni je probudio nešto što ni sam nisam znao da imam. Čovjek je koji traži maksimalan profesionalizam, disciplinu i posvećenost na treninzima. Sigurno je jedan od najboljih trenera s kojima sam surađivao.

Bivši reprezentativac Sjeverne Makedonije ove sezone odigrao je 30 utakmica, zabio tri gola i jednom asistirao. U karijeri je igrao za Vardar, Bari, Parmu, Frosinone, Speziju, Rijeku, Sporting, Dinamo i Sarajevo. Za reprezentaciju je odigrao 81 utakmicu i zabio dva gola, a od nacionalne vrste oprostio se 2023. godine.

Najdulje se zadržao u Dinamu za kojeg je odigrao 185 utakmica, zabio sedam golova i asistirao za 19 pogodaka. S 'modrima' je osvojio četiri puta HNL i dva puta hrvatski kup.

Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

