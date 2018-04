Rivaldo savjetuje Neymara da napusti PSG i potpiše za Real

Bivši as Barcelone i brazilske reprezentacije, veliki Rivaldo, savjetuje sunarodnjaka Neymara na povratak u La ligu, ali ne u Barcelonu, već u njihovog najvećeg rivala, Real Madrid.

Rivaldo je za Barcu odigrao 230 utakmica u kojima je zabio 127 golova i podijelio 37 asistencija. Iako im je donijeo velike uspjehe, sada bi Rivaldo Kataloncima mogao zadati težak udarac.

Brazilac smatra kako je Neymar napravio veliku grešku kada je prošlog ljeta otišao iz Barcelone u PSG za rekordnih 222 milijuna eura i da se što prije treba vratiti u neku od najjačih nogometnih liga.

- Neymar je napravio pogrešku kada je potpisao za PSG i mislim da se što prije treba vratiti u neku od najjačih liga. Pri tome mislim na španjolsku, englesku, talijansku ili njemačku ligu. Već sam rekao kako mislim da je Neymar u ovome trenutku najbolji igrač na svijetu, ali isto tako smatram da nikad neće osvojiti Zlatnu loptu ako ostane u PSG-u. On mora što prije napustiti Parižane - rekao je Rivaldo te nastavio

- Ako pogledate englesku, španjolsku, talijansku ili njemačku ligu vidite ogromnu razliku od francuske lige. Neymar se neće vratiti u Barcelonu jer je njegova situacija tamo bila izrazito komplicirana. Prema informacijama koje dolaze do mene, od ljudi koji su bliski Neymaru, mislim da je on najbliži potpisivanju za Real. Ako se mene pita, mislim da je to najbolja opcija za njega i tamo će zasigurno osvojiti Zlatnu loptu - zaključio je Rivaldo.

Hoće li se Neymar odlučiti obući dres Reala nakon što je u Barceloni proveo četiri sezone, ostaje nam da vidimo.