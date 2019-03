Robert Prosinečki: Za nekoliko dana moram na treću operaciju

Što da kažem, nisam se dobro ni naspavao, a i kako bih?! Pa odigrali smo briljantno poluvrijeme, trebali smo voditi tri-četiri razlike, a na kraju smo uzeli samo bod, rekao nam je Robert Prosinečki, jutro nakon remija s Grčkom u Zenici.

BiH je protiv Grka vodila 2-0, imala je u džepu šest bodova nakon prva dva kola, a onda je Miralem Pjanić dobio crveni karton.

- Ne znam, svi mi kažu da to nije bilo za crveni, a to je bila situacija koja je Grke vratila u utakmicu. Šteta za Pjanketa, kakav je samo gol majstor zabio, bio je to briljantan slobodnjak, odigrao je maestralnu utakmicu do isključenja - kaže Prosinečki, koji je u dvije domaće utakmice s BiH uzeo četiri boda na startu kvalifikacija.

- Nije loše, ali kad na ovakav način ispustite dva boda, onda moram biti nezadovoljan. Sa šest bih imao puno drugačije razmišljanje pred nastavak kvalifikacija, ali ja sam uvijek optimist, tako i sad - poručio je Žuti.

Kvalifikacije se nastavljaju u lipnju, a njegovu momčad u tri dana čekaju dva teška gostovanja. Prvo kod Finske, a onda u Torinu kod lidera skupine Italije.

- Imat ću više vremena da s igračima pripremim te utakmice - kaže nam Prosinečki, kojega čeka nova operacija.

- Već sam prije najavio da ću nakon Armenije i Grčke otići na još jednu operaciju. Trebao bih na operaciju za nekoliko dana, a moram odlučiti gdje će me operirati, u Zagrebu ili Sarajevu. Nema razloga za dramu, sad me čeka jedan rutinski zahvat na koji moram otići - rekao nam je izbornik BiH, koji je imao zbog problema s tankim crijevom završio u bolnici u studenom prošle godine. Tada je u razmaku od nekoliko tjedana dvaput završio na operacijskom stolu.

- Sad je sa zdravljem sve u redu, baš se dobro osjećam. Ti problemi su iza mene, ali na ovaj zahvat moram otići - dodao je Žuti.

I u prošlosti je bivša zvijezda "kockastih" imala problema sa zdravljem. Dok je bio s obitelji na Krku 2009. godine, pozlilo mu je, završio je u bolnici, a tada ga je mučila želučana bakterija, a dok je bio trener Crvene zvezde pao mu je imunitet. Ipak, ovo što se događalo prije nekoliko mjeseci bilo je najgore za Prosinečkog, ali kaže da su ti problemi sad iza njega.

BiH se na Bilinom polju borila za bodove s Grcima, a nekoliko sati uoči te utakmice je Diego Armando Maradona na Instagramu objavio igrače protiv kojih mu je bilo najteže igrati tijekom karijere. Hristo Stoičkov, Van Basten, Mario Kempes, Hagi, Rummenigge, Laudrup, Platini, sve su to igrači koje je Maradona spomenuo, a među njima je svoje mjesto našao i Robert Prosinečki.

- Nisam znao za to. Hvala mu, to je baš velika čast. Da vas jedan takav velikan, jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa stavi na takvo mjesto, moram biti ponosan, lijepa je to stvar - komentirao je Maradoninu objavu strateg "zmajeva".

Hrvatska je u kvalifikacije ušla s pobjedom i porazom. Zamalo je viceprvaka svijeta u Maksimiru s Azerbajdžanom šokirao Robertov prijatelj Nikola Jurčević.

- Nisam se čuo s njim posljednjih dana, obojica smo na klupama imali svojih obveza - rekao je Prosinečki i osvrnuo se na dvije utakmice hrvatske reprezentacije.

- Jednostavno, nismo bili pravi. Znate kako to ide kod nas, kad se pobjeđuje, onda smo najbolji, a kad se gubi, onda smo najgori. I sad je očito slično razmišljanje. U Mađarskoj smo izgubili jer se vjerojatno mislilo kako će se lako doći do bodova. Iznenadila je Mađarska svojom agresivnošću, ali i kvalitetom. To je dokaz da se danas protiv svake momčadi mora igrati maksimalno ozbiljno. Naravno da su svi posebno napaljeni na drugu momčad na svijetu. Toga moramo biti svjesni. Ono što je bilo u Rusiji je bilo sjajno, ali ovo su nove utakmice i novi izazovi - završio je Prosinečki.