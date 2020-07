Roberto Duran prebolio koronu

<p>Jedan od najboljih boksača svih vremena 69-godišnji Panamac<strong> Roberto Duran </strong>napustio je bolnicu u Panama Cityju nakon što se je oporavio od koronavirusa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> "Bila je to borba vrijedna naslova svjetskog prvaka koju sam uspio dobiti uz veliku pomoć medicinskog osoblja. Ja sam bivši svjetski prvak, ali vi, liječnici i medicinske sestre, ste pravi prvaci borbe za život", objavio je Duran na Instagramu. </p><p>Roberto Duran, koji je za vrijeme boksačke karijere stekao nadimak "ruke od kamena", prije osam dana hospitaliziran je u bolnici u Panama Cityju sa lakšim simptomima koronavirusa. Njegov sin tada je izjavio da je to učinjeno iz preventivnih razloga, zbog njegove dobi i prijašnjih zdravstvenih problema s plućima. </p><p> U karijeri koja je trajala od 1968. do 2001. godine Roberto Duran je bio svjetski prvak u četiri kategorije - lakoj, velteru, polusrednjoj i srednjoj kategoriji. Odradio je 119 mečeva i upisao je 103 pobjede, od čega 70 nokautom. Završetak boksačke karijere objavio je u dobi od 50 godina. </p><p><br/> <br/> I kao što je u teškoj kategoriji poznata trilogija Muhameda Alija i Joea Fraziera, gotovo jednak kultni status ima trilogija Roberta Durana i Amerikanca Sugar Ray Leonarda u velter i super-srednjoj kategoriji.</p><p> O Robertu Duranu i njegovom suparništvu sa Sugar Ray Leonardom 2016. objavljen je igrani film "Ruke od kamena" u kojem je Duranovog trenera Raya Arcela glumio legendarni Robert De Niro.</p>