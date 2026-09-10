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BORIT će se S NAJBOLJIMA

Roberto Soldić otkrio koliko je žrtvovao za UFC: Nije ni blizu novca iz ONE-a, ali sretan sam

Piše Domagoj Vugrinović,
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Roberto Soldić otkrio koliko je žrtvovao za UFC: Nije ni blizu novca iz ONE-a, ali sretan sam
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Foto: instagram
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Frustrirajuće je bilo osjećati se kao da sam napola umirovljen. Treniram, uvijek sam u formi, a borbi nema. Bilo je deprimirajuće, rekao je Hrvat na gostovanju kod poznatog MMA novinara

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Roberto Soldić (31 godina, 21-4-1) stiže na najveću svjetsku MMA scenu. Hrvatski borac potpisao je ugovor s UFC-om, a u debitantskom nastupu idućeg mjeseca čeka ga opasni Amerikanac Khaos Williams (31, 16-5). Soldić je povodom potpisa gostovao u emisiji The Ariel Helwani Show te otvoreno govorio o novom ugovoru, odlasku iz ONE Championshipa i razdoblju tijekom kojeg se borio znatno rjeđe nego što je očekivao. Soldić je otkrio će u UFC-u zarađivati osjetno manje nego što je dobivao u ONE-u, ali tvrdi da mu novac nije bio presudan.

- Nije ni blizu, ali sretan sam - odgovorio je uz osmijeh na pitanje kako se novi ugovor može usporediti s onim koji je imao u ONE Championshipu.

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Soldić je 2022. godine bio jedan od najtraženijih europskih MMA boraca. Nakon što je u KSW-u postao prvak u dvije težinske kategorije, ponude su mu poslali UFC i ONE Championship. UFC mu je, prema njegovim riječima, tada ponudio iznimno dobre financijske uvjete, no ONE je otišao korak dalje. Osim većeg novca, Soldića je privukla mogućnost nastupanja u više borilačkih disciplina. To je još ranije otkrio i njegov menadžer Ivan Dijaković u ekskluzivnom intervju za 24sata.

- Imao sam odličnu ponudu, ali ONE je ponudio više. Otišao sam tamo jer su mi obećali da ću moći raditi kickboxing i muay thai. Obećali su mi deset borbi, a odradio sam samo tri. Sada sam sretan što sam UFC-ov borac i želim ovdje ostati što dulje - rekao je.

Foto: instagram

Upravo je neaktivnost postala najveći problem u azijskoj organizaciji. U četiri godine odradio je samo tri MMA borbe. Soldić pritom naglašava da s isplatama nije imao problema.

- Uvijek su plaćali na vrijeme i s tim nisam imao nikakvih problema. Ne znam što se dogodilo. Publika ondje jednostavno više voli udaračke sportove. Kickboxing i muay thai i dalje su jaki, ali mnogo je MMA boraca otišlo. Prema onome što sam ja doživio, mislim da financije nisu bile problem - objasnio je i dodao:

- Frustrirajuće je bilo osjećati se kao da sam napola umirovljen. Treniram, uvijek sam u formi, a borbi nema. Znao sam se pitati zašto uopće treniram. Bilo je deprimirajuće, ali nastavio sam vjerovati u sebe i raditi za budućnost - rekao je Soldić.

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Posljednji put borio se u veljači 2025. godine, kada je za samo minutu i 55 sekundi nokautirao Dagija Arslanalieva. Na UFC debiju neće imati lagan posao. Khaos Williams u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji nastupa od 2020. godine, a pod UFC-ovim okriljem ostvario je sedam pobjeda i četiri poraza. Amerikanac je, poput Soldića, poznat po snažnim udarcima. Devet pobjeda ostvario je nokautom, a čak osam puta protivnike je završio već u prvoj rundi.

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