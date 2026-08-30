Obavijesti

Sport

Komentari 22
ŠTO JE SVE PRIMIO?!

ROCKY VII Pogledajte nestvarnu statistiku udaraca Hrgina meča!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
ROCKY VII Pogledajte nestvarnu statistiku udaraca Hrgina meča!
Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrgović priredio nevjerojatan preokret u Londonu: nakon batina i nokdauna slomio Itaumu u 9. rundi i završio ga tehničkim nokautom

Admiral

U spektakularnom okršaju teške kategorije održanom u Londonu, hrvatski boksač Filip Hrgović ostvario je veličanstvenu pobjedu tehničkim nokautom u devetoj rundi protiv favoriziranog britanskog borca Mosesa Itaume. Mnogi su tijek meča ocijenili kao scenarijem iz filma Rocky u kojem Sylvester Stallone prima silne batine pa na kraju odnekud pronalazi snagu i pobjeđuje. A ovo bi mogao biti sedmi nastavak kultnog serijala.

Hrgović je u ovom meču izveo najveći preokret u karijeri. Tijekom prvih osam rundi, Itauma je dominirao ringom i nametnuo žestok tempo. Prema službenoj statistici CompuBoxa, Britanac je imao ogromnu prednost od čak 146-61 u pogođenim udarcima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
46
Foto: Peter Cziborra

Itauma je od same prve runde krenuo izuzetno agresivno, pogađajući s viskom preciznošću (čak 58,5 posto pogođenih udaraca u drugoj rundi, uz brojanje Hrgoviću, te 69 posto snažnih udaraca). Posebno je bio fokusiran na Hrgovićev trup, zadavši mu čak 51 udarac u tijelo (od ukupno 124 pogođena snažna udarca).

Ipak, Hrgović je još jednom dokazao da posjeduje nevjerojatnu bradu i šampionsku izdržljivost. Unatoč tolikoj količini štetnih udaraca, ostao je u meču čekajući priliku. Ulaskom u devetu rundu, siloviti tempo Mosesa uzeo je danak. Itauma je bio vidno iscrpljen i ostao bez snage. Hrgović je to uočio i odmah krenuo u totalni napad.

Hrvatski teškaš potpuno je demolirao protivnika u završnici: u devetoj rundi pogodio je čak 29 od 64 udarca (45,3 posto), od toga je ispalio i pogodio 28 od 54 snažna udarca (51,2 posto). Ručnik je doletio u ring pa ni kontroverzni britanski sudac Howard Foster nije imao izbora osim prekinuti meč i proglasiti pobjedu tehničkim nokautom dok su Itaumu na nosilima prevezli u bolnicu.

Statistika meča Hrgović - Itauma

Ukupno pogođenih udaraca
Itauma 163/416 (39,2 posto)
Hrgović 90/346 (26 posto)

Udaraca prednjom rukom
Itauma 39/172 (22,7 posto); 1 u tijelo
Hrgović 26/171 (15,2 posto); 0 u tijelo

Snažnih udaraca
Itauma 124/244 (50,8 posto); 50 u tijelo
Hrgović 64/175 (36,6 posto); 16 u tijelo

Statistika po rundama (pogođeno/bačeno)

Prva
Itauma 19/53 (35,8 posto)
Hrgović 5/28 (17,9 posto)

Druga
Itauma 24/41 (58,5 posto) - nokdaun
Hrgović 3/41 (7,3 posto)

Treća
Itauma 11/36 (30,6 posto)
Hrgović 9/38 (23,7 posto)

Četvrta
Itauma 18/37 (48,6 posto)
Hrgović 6/27 (22,2 posto)

Peta
Itauma 15/39 (38,5 posto)
Hrgović 14/39 (35,9 posto)

Šesta
Itauma 22/54 (40,7 posto)
Hrgović 11/51 (21,6 posto)

Sedma
Itauma 11/39 (28,2 posto)
Hrgović 7/38 (18,4 posto)

Osma
Itauma 26/65 (40 posto)
Hrgović 6/20 (30 posto)

Deveta
Itauma 17/52 (32,7 posto)
Hrgović 29/64 (45,3 posto) - tehnički nokaut

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
UŽIVO Transferi: Sigur je postao 'vruća roba', žele ga i Englezi. Galatasaray dovodi Portugalca
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sigur je postao 'vruća roba', žele ga i Englezi. Galatasaray dovodi Portugalca

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!
MEČ ZA PAMĆENJE

HRVATSKI ROCKY Filip Hrgović je postao svjetski teškaški prvak!

Hrgović je prvak po IBF verziji! Nakon što je pretrpio nevjerojatne udarce, ostao stajati na čuđenje svih u dvorani, ipak je sve okrenuo. U devetoj rundi pogodio je Itaumu čudesnim udarcima i britančev kut bacio je ručnik
FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju
AJDE JE NALJUTI!

FOTO Bodibilderici ismijavaju muža kad mu sjedne u krilo. Pogledajte njenu transformaciju

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026