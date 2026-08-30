Hrgović priredio nevjerojatan preokret u Londonu: nakon batina i nokdauna slomio Itaumu u 9. rundi i završio ga tehničkim nokautom
ROCKY VII Pogledajte nestvarnu statistiku udaraca Hrgina meča!
U spektakularnom okršaju teške kategorije održanom u Londonu, hrvatski boksač Filip Hrgović ostvario je veličanstvenu pobjedu tehničkim nokautom u devetoj rundi protiv favoriziranog britanskog borca Mosesa Itaume. Mnogi su tijek meča ocijenili kao scenarijem iz filma Rocky u kojem Sylvester Stallone prima silne batine pa na kraju odnekud pronalazi snagu i pobjeđuje. A ovo bi mogao biti sedmi nastavak kultnog serijala.
Hrgović je u ovom meču izveo najveći preokret u karijeri. Tijekom prvih osam rundi, Itauma je dominirao ringom i nametnuo žestok tempo. Prema službenoj statistici CompuBoxa, Britanac je imao ogromnu prednost od čak 146-61 u pogođenim udarcima.
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Itauma je od same prve runde krenuo izuzetno agresivno, pogađajući s viskom preciznošću (čak 58,5 posto pogođenih udaraca u drugoj rundi, uz brojanje Hrgoviću, te 69 posto snažnih udaraca). Posebno je bio fokusiran na Hrgovićev trup, zadavši mu čak 51 udarac u tijelo (od ukupno 124 pogođena snažna udarca).
Ipak, Hrgović je još jednom dokazao da posjeduje nevjerojatnu bradu i šampionsku izdržljivost. Unatoč tolikoj količini štetnih udaraca, ostao je u meču čekajući priliku. Ulaskom u devetu rundu, siloviti tempo Mosesa uzeo je danak. Itauma je bio vidno iscrpljen i ostao bez snage. Hrgović je to uočio i odmah krenuo u totalni napad.
Hrvatski teškaš potpuno je demolirao protivnika u završnici: u devetoj rundi pogodio je čak 29 od 64 udarca (45,3 posto), od toga je ispalio i pogodio 28 od 54 snažna udarca (51,2 posto). Ručnik je doletio u ring pa ni kontroverzni britanski sudac Howard Foster nije imao izbora osim prekinuti meč i proglasiti pobjedu tehničkim nokautom dok su Itaumu na nosilima prevezli u bolnicu.
Statistika meča Hrgović - Itauma
Ukupno pogođenih udaraca
Itauma 163/416 (39,2 posto)
Hrgović 90/346 (26 posto)
Udaraca prednjom rukom
Itauma 39/172 (22,7 posto); 1 u tijelo
Hrgović 26/171 (15,2 posto); 0 u tijelo
Snažnih udaraca
Itauma 124/244 (50,8 posto); 50 u tijelo
Hrgović 64/175 (36,6 posto); 16 u tijelo
Statistika po rundama (pogođeno/bačeno)
Prva
Itauma 19/53 (35,8 posto)
Hrgović 5/28 (17,9 posto)
Druga
Itauma 24/41 (58,5 posto) - nokdaun
Hrgović 3/41 (7,3 posto)
Treća
Itauma 11/36 (30,6 posto)
Hrgović 9/38 (23,7 posto)
Četvrta
Itauma 18/37 (48,6 posto)
Hrgović 6/27 (22,2 posto)
Peta
Itauma 15/39 (38,5 posto)
Hrgović 14/39 (35,9 posto)
Šesta
Itauma 22/54 (40,7 posto)
Hrgović 11/51 (21,6 posto)
Sedma
Itauma 11/39 (28,2 posto)
Hrgović 7/38 (18,4 posto)
Osma
Itauma 26/65 (40 posto)
Hrgović 6/20 (30 posto)
Deveta
Itauma 17/52 (32,7 posto)
Hrgović 29/64 (45,3 posto) - tehnički nokaut
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