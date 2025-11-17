Obavijesti

'Rodio sam se u Francuskoj, ali u meni je srce hrvatsko. Dinamo i Rijeka? Bilo je kontakta...'

Piše Domagoj Vugrinović,
'Rodio sam se u Francuskoj, ali u meni je srce hrvatsko. Dinamo i Rijeka? Bilo je kontakta...'
Poslije rata u BiH moji su roditelji stigli u Francusku. Otac je ragbijaš, a mene su s 13 primijetili skauti Lyona. A ovdje oko mene u obrani reprezentacije svi su hajdukovci, ispričao nam je Teo Barišić

Francuski Hrvat Teo Barišić (21) standardni je izbor Ivice Olića na desnom boku. Branič Lyona pokazao se kao otkriće stožera kada je na turniru u Katru obukao hrvatski dres. Od tada se ustalio u sastavu pa je u prvih 11 igrao i u Velikoj Gorici u petak, gdje su "mini-vatreni" uvjerljivo pobijedili 4-0 Litvu. Utakmica će ostati zapamćena po teškim uvjetima u kojima su je odigrali. Magla je otežavala vidljivost na tribinama, a ništa bolje nije bilo ni u televizijskom prijenosu.

