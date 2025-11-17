'Rodio sam se u Francuskoj, ali u meni je srce hrvatsko. Dinamo i Rijeka? Bilo je kontakta...'

Francuski Hrvat Teo Barišić (21) standardni je izbor Ivice Olića na desnom boku. Branič Lyona pokazao se kao otkriće stožera kada je na turniru u Katru obukao hrvatski dres. Od tada se ustalio u sastavu pa je u prvih 11 igrao i u Velikoj Gorici u petak, gdje su "mini-vatreni" uvjerljivo pobijedili 4-0 Litvu. Utakmica će ostati zapamćena po teškim uvjetima u kojima su je odigrali. Magla je otežavala vidljivost na tribinama, a ništa bolje nije bilo ni u televizijskom prijenosu.

