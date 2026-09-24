Rodri: Zbog treninga u Barci pitao sam se gdje sam to došao

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodrigo Hernandez "Rodri", proglašen najboljim igračem ljetošnjeg Svjetskog prvenstva, rekao je da među svjetskim prvacima vlada dobra atmosfera i uzbuđenje uoči utakmica s Engleskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija.

- Osjećaj je poput povratka u školu nakon ljetnih praznika. Pričaju se dogodovštine, govori o promjeni klubova, puno je smijeha. Uspjeli smo stvoriti skupinu koja je puno više od profesionalne momčadi - izjavio je 30-godišnji vezni igrač Barcelone u intervjuu španjolskoj radijskoj postaji COPE.

Španjolska, koja je prije dva mjeseca osvojila Svjetsko prvenstvo pobjedom od 1-0 nad Argentinom, u subotu će gostovati u Engleskoj, pa u utorak ugostiti Hrvatsku u Sevilli u sklopu Lige nacija.

Rodri, koji se priprema s reprezentacijom u madridskom predgrađu Las Rozas, osvrnuo na svoju odluku o napuštanju Manchester Cityja gdje je nakon sedam godina osjetio da je "završio njegov ciklus". Odluku o odlasku opisao je kao najteži korak u dosadašnjoj karijeri. Nakon Svjetskog prvenstva morao je razmotriti ponude nekoliko klubova, među kojima je bio i Real Madrid.

Foto: Pablo Morano

- Real Madrid je pokazao interes od prvog trenutka i ponašali su se besprijekorno. Trener Jose Mourinho mi je prenio svoju želju, svoju ideju igre i što bih mogao donijeti momčadi. To me jako privuklo. No, odluku o odlasku u Barcelonu donio sam zbog nogometnog razloga, gdje mogu više napredovati i više pridonijeti, gdje mogu predvoditi momčad punu mladih igrača i igrati na način koji odgovara mom shvaćanju nogometa. Nije bilo zbog sentimentalnih razloga ili novca - kazao je španjolski veznjak.

Rodri, koji je ponikao u Atletico Madridu i igrao još za Villarreal, govorio o prvim dojmovima nakon dolaska u Barcelonu te usporedio rad s Hansijem Flickom i Pepom Guardiolom.

- Flick nema nikakve sličnosti s Guardiolom. Mislio sam da dolazim u Barcelonu na vježbe dodavanja i zadržavanja lopte, da će se tu raditi o posjedu lopte, a prvih nekoliko dana su nas fizički toliko opteretili da sam se pitao: 'Gdje sam ja to došao?' - rekao je.

Naglasio je da ga je intenzitet fizičkih treninga u Barceloni iznenadio, istaknuvši da je fizička priprema postala jedan od ključnih elemenata suvremenog nogometa.

Barcelona, na čijim je vratima u subotu debitirao hrvatski vratar Dominik Livaković, furiozno je ušla u sezonu upisavši sedam pobjeda u sedam početnih kola. Uskoro dolazi derbi s Real Madridom koji zaostaje šest bodova. Upitan bi li pobjeda nad najvećim rivalom značila da je Barcelona praktično već obranila naslov prvaka, Rodri je odgovorio da se "ne slaže".

- Iskustvo mi govori da je potrebno biti oprezan. Događali su se preokreti nakon siječnja. U svlačionici ne govorimo niti o tablici ni bodovima nego samo idemo od utakmice do utakmice, tako i treba biti - zaključio je.