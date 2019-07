Rog: Moje najbolje godine tek dolaze, trenirali su me najbolji!

Marko Rog završio je svoju trogodišnju avanturu u Napoliju, hrvatski reprezentativac novi je član Cagliarija. U redovima talijanskog prvoligaša dočekali su ga Filip Bradarić i Marko Pajač, pa na Sardinija i ove sezone vlada ozbiljna "hrvatska kolonija".

Marko Rog u Cagliari je stigao na jednogodišnju posudbu s obvezom otkupa, sljedećeg ljeta hrvatski će veznjak sa svojom novom momčadi potpisati ugovor do 2024. godine.

- Moram reći da sam stvarno jako zadovoljan i sretan. Posljednjih par tjedana je bilo prilično napeto, haha. Sretan sam što je sada sve gotovo i što sam novi igrač Cagliarija. Jedva se čekam priključiti novim suigračima na treninzima i krenuti u pripreme sa svojom novom momčadi - rekao nam je Marko Rog, pa dodao:

- Puno se klubova spominjalo u cijeloj priči, bilo je i kontakta s nekima, ali moram priznati da mi je Cagliari od početka bio najzanimljivija opcija. Iskreno, svidjela mi se njihova želja i odlučnost da me dovedu. Trener i ljudi u klubu su me jako htjeli, prezentirali su mi svoje planove za klub i mene osobno, pa moram priznati da sam se odmah vidio ovdje.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vjerojatno vam je i činjenica da ćete, bude li zdravlja, imati kontinuitet u novom klubu bila važna prilikom odluke o novoj destinaciji...

- Svakako da je to bilo ključno. Nijedan klub, pa niti trener ne mogu nekom igraču garantirati minutažu, za to se treba izboriti, ali to je sve što želim - priliku da se izborim. Imam apsolutno povjerenje u svoje mogućnosti, tri godine sam u inozemstvu i moje najbolje nogometne godine tek dolaze. Ne samo da sam spreman i pun želje nego imam i golem motiv. Uostalom, Cagliari je na mene potrošio ozbiljan novac, ukazali mi na taj način povjerenje i želim im vratiti to na terenu.

U kakvom ste fizičkom stanju i formi u ovom trenutku?

- U tijeku su pripreme, u njih sam krenuo s Napolijem i potpuno sam spreman. Naravno, u ovoj fazi priprema nitko nije u idealnoj formi, ne bi niti bilo dobro da ja jesam. Spreman sam, ostatak priprema ću se trenirati s novim klubom i jedva čekam početak sezone i prve utakmice.

Kako biste sada, ovako s odmakom, ocijenili svoje vrijeme provedeno u Napoliju?

- O svom bivšem klubu mogu reći samo najbolje. Naravno da bih volio da sam više igrao, svaki igrač želi igrati i nitko nije sretan kada je situacija drugačija. Ali, u prošle tri godine sam radio s gospodom Sarrijem i Ancelottijem koji su, po meni, među najboljim trenerima na svijetu. Sigurno sam napredovao i da sam više igrao sve bi bilo savršeno, no to mi Napoli i dalje ne može pružiti, pa su nam se putevi razišli - završio je Rog.