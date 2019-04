Roger veliki? Ma kakvi! Roger najveći! Uskoro opet broj 1?!

Na leđima 37 godina, a na terenu - kao mladić.

Roger Federer osvojio je Miami pobjedom protiv Johna Isnera 6-1, 6-4, a to je bilo toliko impresivno da ponekad morate dvaput provjeriti statističke podatke da se uvjerite da netko nije možda pogriješio, toliko nerealno izgledaju njegove brojke.

Postotak poena nakon prvog servisa? 100 posto. Da, čudesni Švicarac protiv Isnera je osvojio svih 20 poena nakon prvog servisa, ispustio je samo tri na drugom servisu i uzeo svoj 101. naslov u karijeri, 28. naslov Masters serije 1000.

Prvi put nakon dvije godine Federer će igrati zemljani dio sezone.

I to u vrhunskoj formi.

Foto: Steve Mitchell

Prvi je put osvojio turnir Masters serije 1000 nakon Šangaja 2017. godine, a nakon poraza od grčke zvijezde u usponu, Stefanosa Tsitsipasa u 4. kolu Australian Opena, ušao je u tri finala zaredom osvojivši dva turnira.

Pobjedom u Miamiju Federer je na ATP ljestvici 'Race to London', turniru na kojem će na kraju godine igrati osam najboljih, prešao u vodstvo ispred Novaka Đokovića!

Na trećem mjestu je Rafa Nadal.

Što se tiče regularne ATP ljestvice, Federer je na 4. mjestu, ali nije nemoguće da se vrati na prvo mjesto koje je posljednji put držao nakon osvajanja Australian Opena 2018. godine. Na toj regularnoj ljestvici Đoković vodi ispred Nadala, Zverev je treći, a Federer četvrti. No Roger ima realne šanse da opet bude svjetski broj 1.

Nekoliko razloga je za to.

Prvi je forma, drugi je Novak Đoković. Nije to onaj tenisač koji je proteklih godina vladao svjetskim tenisom, ni izbliza. Ispao je Novak dvaput i to prilično rano na Indian Wellsu i u Miamiju i ne izgleda kao čovjek koji može zadržati broj 1.

Roger Federer, 37 years old:



✨ 101th title at #MiamiOpen

✨ 28th Masters 1000

✨ 4th title in Miami

✨ 50th Masters 1000 final

✨ 1st player to win 2 tournaments this season on both ATP & WTA tours



And this is not an #AprilFools pic.twitter.com/stOyyMBXwM