Roko Ukić svirat će na otvorenju Kupa košarkaških veterana u Omišu. Evo koje legende stižu

Bruno Šundov, Andrija Žižić, Geert Hammink, Joey Vickery, Željko Jerkov, Razija Mujanović, Zagorka Počeković samo su neka od zvučnih imena koja su se u raznim ulogama pojavljivala na prva dva izdanja Svjetskog kupa košarkaških veterana. Od 8. do 13. travnja ove godine u Omišu će se održati i treće izdanje ovog prestižnog veteranskog košarkaškog turnira, na koji će uz brojna stara stići i neka nova poznata lica, a predvode ih bivši NBA igrač, 213 centimetara visoki Gruzijac Nikoloz Ckitišvili i naš proslavljeni reprezentativac Roko Leni Ukić, koji će sa svojim bendom Stereotrip svirati na otvaranju turnira.

Pokretanje videa... 00:46 roko ukić bend | Video: 24sata/Video

- Košarka je moj život, nakon povlačenja u igračku mirovinu posvetio sam se trenerskom pozivu i tek se privikavam na novu ulogu. Ponekad me zasvrbe prsti i poželim ubaciti koju loptu u koš, ali ozljede su učinile svoje i za sada se nisam odlučio zaigrati. Ali to ne znači da jednoga dana neću, pogotovo ako se Svjetski kup košarkaških veterana nastavi održavati na ovako visokom nivou kao do sada. Sjajno je ovo što rade organizatori turnira u Omišu i zato sam i pristao doći na svečanost otvaranja turnira i zasvirati sa svojim sastavom Stereotrip - kazao je Ukić.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dolazak poznatih sportaša nije ništa neobično za organizatore Svjetskih kupova, već su odavno pokazali da je za njih samo najbolje dovoljno dobro. U dosadašnjih sedam izdanja Svjetskog kupa rukometnih veterana i dva izdanja Svjetskog kupa košarkaških veterana, Omiš su pohodile tisuće sportaša koji su bili oduševljeni prijemom i organizacijom. Sigurno će biti oduševljeni i koncertom sastava čiji je bubnjar proslavljeni košarkaš kojeg jako dobro znaju. Na turnir i ove godine dolaze košarkašice i košarkaši s tri kontinenta i iz dvadesetak zemalja svijeta, a prve najave govore kako će opet biti rekordan broj sudionika. Mjesta još uvijek ima, prijave su otvorene još dva tjedna.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

S obzirom na to da su u Omiš dovodili već spomenute košarkaške zvijezde, pa i brojne rukometne legende poput Stefana Kretsczhmara, Patrika Ćavara, Nikšu Kaleba, Thierry Omeyera, Kaspera Hvidta, Rolanda Miklera, Mirka Bašića, Mirka Alilovića, Marina Šegu, Viktora Hallgrimssona, Andreasa Wolfa, Kari Grimsbo, Mayssu Pessou... ne bi nas iznenadilo da jednoga dana na parketu Sportskog centra Ribnjak ugledamo i Dennisa Rodmana, Shaquille O'Neala, Dirka Nowitzkog ili neku sličnu planetarno popularnu zvijezdu. Jer, samo je najbolje dovoljno dobro...

Foto: SKRV

- Svim natjecateljima nudimo jedinstveno iskustvo na našim turnirima, od prirodnih ljepota Dalmacije, vrhunskog smještaja i hrane, do najbolje organizacije utakmica, pehara, medalja, zabave..., i zato nam se redovito i vraćaju, dobar glas daleko se čuje - kaže nam voditelj dvaju zahtjevnih projekata Mario Čaljkušić i dodaje:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Najbolja potvrda uspješnosti projekata su brojke. Na sedmom izdanju Svjetskog kupa rukometnih veterana bilo je preko 2.200 natjecatelja, što znači da je realno očekivati slične brojke za par godina i na košarkaškom turniru, na kojem smo lani ugostili preko 500 natjecatelja i gostiju iz cijelog svijeta. Drago nam je da je naše projekte prepoznala i Vlada Republike Hrvatske koja nas je uvrstila u program potpore velikim međunarodnim sportskim manifestacijama, što nam je i velika pomoć u organizaciji, ali i veliko priznanje za kontinuirani rad našeg uigranog tima.

Iako zbog obaveza nisu do sada realizirali planirani dolazak u Omiš, organizaciju turnira su prigodnim video porukama podržali i Nikola Vujčić, Aramis Naglić, Aleksandar Petrović, Krešimir Lončar, Damjan Rudež, Teo Čizmić...

Foto: SKRV

- Fantastična atmosfera, odlična košarka i iznenađujuće dobra organizacija turnira, to su ukratko dojmovi koje nosim s mog prvog veteranskog turnira. Vjerujem ne i zadnjega, jer stvarno sam oduševljen i planiram nastaviti dalje igrati veteransku košarku – kazao je naš umirovljeni reprezentativac Andrija Žižić, koji je bio dio momčadi Omiša, osvajača prvog Svjetskog kupa košarkaških veterana u kategoriji muškaraca starijih od 40 godina.