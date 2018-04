Džeko: Sudac nije imao m*da svirati penal protiv Barcelone!

Talijani su bijesni na nizozemskog suca Dannyja Makkeliea jer smatraju kako ih je zakinuo za čisti penal na Nou Campu protiv Barcelone.

Igrala se deseta minuta kada je bek Nelson Semedo startao na Edina Džeku u šesnaestercu 'blaugrane'. Žustro su Rimljani krenuli prema sucu tražeći penal pri rezultatu 0-0, ovaj im nije uslišio želje.

- Bilo je kontakta između Semeda i Džeke, no nije to bio dovoljno jak kontakt da bi sudac svirao penal. Džeko se bacio - rekao je španjolski sudački ekspert Andujar Oliver, piše Marca.

#ASRoma appealed for a penalty after Dzeko went down in the box under pressure from Semedo, but nothing given. #Barça #BarçaRoma #UCL pic.twitter.com/yfzRQhXjFa