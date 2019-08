Roma Ćorića šalje na posudbu u španjolsku Almeriju, u 2. ligu

Ante Ćorić (22) trebao bi otići iz Rome na jednogodišnju posudbu u španjolskog drugoligaša Almeriju.

Talijanski mediji izvijestili su da je Almería poslala Romi ponudu za posudbu uz mogućnost otkupa ugovora. Roma, po pisanju medija, navodno traži sedam milijuna eura za otkup Ćorićeva ugovora.

L'#Almeria ha presentato alla #ASRoma un'offerta per prendere #Coric in prestito con diritto di riscatto. Il croato ha già dato il suo ok al trasferimento in seconda divisione spagnola: l'affare non è ancora definito in ogni dettaglio, ma manca poco alla fumata bianca@tempoweb pic.twitter.com/yZ5f7x5DXX