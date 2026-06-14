Romano: City i Gvardiol blizu dogovora, dobit će i veću plaću

Dok se Joško Gvardiol sprema zaustaviti Harryja Kanea i cijeli popis engleskih zvijezda, u Manchesteru se užurbano radi na njegovom novom ugovoru. Podsjetimo, za Gvardiola je jako zainteresiran Real Madrid koji želi pojačati obranu, ali City se ne želi riješiti svog najboljeg obrambenog igrača. Fabrizio Romano objavio je da je Gvardiol bliže ostanku u Engleskoj.

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Kako navodi Fabrizio Romano, City i Gvardiol vrlo su blizu novog ugovora, a hrvatski reprezentativac trebao bi dobiti i veću plaću. Sada zarađuje oko 12 milijuna eura godišnje bruto. Novi ugovor trebao bi biti do 2031. godine, a Romano objašnjava kako je Gvardiol krucijalan za Cityjeve planove.

Gvardiolov fokus je na Hrvatskoj jer ga čeka veliki sraz s Engleskom na Svjetskom prvenstvu. Nakon završetka putovanja po Americi trebao bi se vratiti u Manchester gdje će nastaviti svoju fantastičnu karijeru. Gvardiol je za City odigrao 121 utakmicu uz učinak od 13 golova i 10 asistencija. Osvojio je po jedan engleski naslov, FA Kup, Liga kup i SP klubova. Gvardiol je 2024./25. osvojio klupsku nagradu za igrača sezone.