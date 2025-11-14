Obavijesti

NIJE O TOME RAZMIŠLJAO

Ronalda će skupo stajati 'žuta minuta'. Zbog crvenog kartona propustit će početak SP-a?!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Clodagh Kilcoyne

Prema disciplinskom pravilniku Fife, kazna za nasilno ponašanje, što uključuje i udaranje laktom, iznosi "najmanje tri utakmice suspenzije"

Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, proživio je večer za zaborav u Dublinu. U ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Irske zaradio je svoj prvi crveni karton u 226 nastupa za Portugal, a trenutak nesmotrenosti mogao bi ga skupo stajati - propuštanjem otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Frustracija i udarac laktom koji je sve promijenio

Sve se odigralo u 61. minuti utakmice na stadionu Aviva. Pri rezultatu 2-0 za Irsku, frustracije portugalskog kapetana dosegle su vrhunac. U borbi za poziciju u kaznenom prostoru, Ronaldo je laktom u leđa udario irskog braniča Daru O'Sheu, koji je pao na travnjak. Švedski sudac Glenn Nyberg isprva mu je pokazao žuti karton, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke, odluka je promijenjena u izravno isključenje zbog nasilnog ponašanja. Bio je to šokantan, prvi crveni karton za Ronalda u dresu reprezentacije i ukupno 13. u njegovoj karijeri.

Situaciju pogledajte OVDJE.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Republic of Ireland v Portugal
Foto: Clodagh Kilcoyne

Sarkazam, svađa i "psihološke igre"

Izlazak s terena bio je jednako dramatičan. Isprativši ga zvižducima, irskim navijačima Ronaldo je odgovorio sarkastičnim pljeskom i podignutim palčevima. Na putu prema svlačionici ušao je i u verbalni sukob s irskim izbornikom Heimirom Hallgrimssonom, koji je uoči utakmice upozoravao suca da ne podlegne Ronaldovom utjecaju. Islanđanin je kasnije otkrio o čemu su razgovarali.

'ŽUTA MINUTA' LEGENDE VIDEO Cristiano izgubio živce! Udario protivnika poput MMA borca. A ranije ga je provocirao
VIDEO Cristiano izgubio živce! Udario protivnika poput MMA borca. A ranije ga je provocirao

- Pohvalio me što sam vršio pritisak na suca - izjavio je Hallgrimsson.

- Njegov postupak na terenu koštao ga je crvenog kartona. To nema nikakve veze sa mnom, osim ako mu nisam ušao u glavu.

Što kažu pravila i prijeti li mu duga suspenzija?

Prema disciplinskom pravilniku Fife, kazna za nasilno ponašanje, što uključuje i udaranje laktom, iznosi "najmanje tri utakmice suspenzije". Ronaldo će automatski propustiti posljednju i odlučujuću kvalifikacijsku utakmicu protiv Armenije, u kojoj Portugal traži pobjedu za izravan plasman na Mundijal. Međutim, ako kazna bude tri utakmice, a Portugal se kvalificira izravno, preostale dvije utakmice suspenzije morat će odslužiti na samom Svjetskom prvenstvu. To znači da bi 40-godišnji napadač mogao propustiti prve dvije utakmice grupne faze.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Republic of Ireland v Portugal
Foto: Clodagh Kilcoyne

Martinez stao u obranu kapetana

Portugalski izbornik Roberto Martinez imao je drugačije viđenje situacije.

- Crveni karton za kapetana koji nikada prije nije bio isključen u 226 utakmica je prestrog. Cijelu utakmicu su ga vukli i gurali u šesnaestercu - rekao je Martinez, dodavši kako smatra da je irski igrač dramatično pao.

- Jedina stvar koja mi ostavlja gorak okus u ustima su izjave vašeg izbornika dan prije utakmice o utjecaju na suce. A onda vidimo kako se stoper dramatično baca na pod.

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

