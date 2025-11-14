Ronalda će skupo stajati 'žuta minuta'. Zbog crvenog kartona propustit će početak SP-a?!

Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, proživio je večer za zaborav u Dublinu. U ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Irske zaradio je svoj prvi crveni karton u 226 nastupa za Portugal, a trenutak nesmotrenosti mogao bi ga skupo stajati - propuštanjem otvaranja Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Frustracija i udarac laktom koji je sve promijenio

Sve se odigralo u 61. minuti utakmice na stadionu Aviva. Pri rezultatu 2-0 za Irsku, frustracije portugalskog kapetana dosegle su vrhunac. U borbi za poziciju u kaznenom prostoru, Ronaldo je laktom u leđa udario irskog braniča Daru O'Sheu, koji je pao na travnjak. Švedski sudac Glenn Nyberg isprva mu je pokazao žuti karton, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke, odluka je promijenjena u izravno isključenje zbog nasilnog ponašanja. Bio je to šokantan, prvi crveni karton za Ronalda u dresu reprezentacije i ukupno 13. u njegovoj karijeri.

Foto: Clodagh Kilcoyne

Sarkazam, svađa i "psihološke igre"

Izlazak s terena bio je jednako dramatičan. Isprativši ga zvižducima, irskim navijačima Ronaldo je odgovorio sarkastičnim pljeskom i podignutim palčevima. Na putu prema svlačionici ušao je i u verbalni sukob s irskim izbornikom Heimirom Hallgrimssonom, koji je uoči utakmice upozoravao suca da ne podlegne Ronaldovom utjecaju. Islanđanin je kasnije otkrio o čemu su razgovarali.

- Pohvalio me što sam vršio pritisak na suca - izjavio je Hallgrimsson.

- Njegov postupak na terenu koštao ga je crvenog kartona. To nema nikakve veze sa mnom, osim ako mu nisam ušao u glavu.

Što kažu pravila i prijeti li mu duga suspenzija?

Prema disciplinskom pravilniku Fife, kazna za nasilno ponašanje, što uključuje i udaranje laktom, iznosi "najmanje tri utakmice suspenzije". Ronaldo će automatski propustiti posljednju i odlučujuću kvalifikacijsku utakmicu protiv Armenije, u kojoj Portugal traži pobjedu za izravan plasman na Mundijal. Međutim, ako kazna bude tri utakmice, a Portugal se kvalificira izravno, preostale dvije utakmice suspenzije morat će odslužiti na samom Svjetskom prvenstvu. To znači da bi 40-godišnji napadač mogao propustiti prve dvije utakmice grupne faze.

Foto: Clodagh Kilcoyne

Martinez stao u obranu kapetana

Portugalski izbornik Roberto Martinez imao je drugačije viđenje situacije.

- Crveni karton za kapetana koji nikada prije nije bio isključen u 226 utakmica je prestrog. Cijelu utakmicu su ga vukli i gurali u šesnaestercu - rekao je Martinez, dodavši kako smatra da je irski igrač dramatično pao.

- Jedina stvar koja mi ostavlja gorak okus u ustima su izjave vašeg izbornika dan prije utakmice o utjecaju na suce. A onda vidimo kako se stoper dramatično baca na pod.