Ronaldinha pustili na slobodu, ali prijeti mu 5 godina zatvora!

Bivši najbolji nogometaš svijeta Ronaldinho (39) i njegov brat Roberto (49) pušteni su da se brane sa slobode nakon davanja iskaza u glavnom gradu Paragvaja Asunciónu u srijedu, izvijestila je tamošnja policija.

Dvojac je uspio ući u zemlju dan ranije koristeći lažnu putovnicu, što su Paragvajci, nedugo nakon veličanstvenog dočeka u Asunciónu, i otkrili pa ga priveli u jednom hotelu u kojem je trebao odsjesti.

Ronaldinho je davao iskaz na tužiteljstvu sedam sati i surađivao s istražiteljima tako što je otkrio informacije o onima koji su mu poklonili falsificirane dokumente. U Paragvaju sumnjaju da se radi o dobro uhodanoj skupini koja se tako bavi organiziranim kriminalom.

- Nije znao da su dokumenti lažni. U putovnici stoji da mu je narodnost naturalizirani Paragvajac, a on to očito nije. Odgovorni se moraju privesti pravdi. Ronaldinho će ostati u državi dok god to bude potrebno - objasnio je odvjetnik megazvijezde Ricardo Preda.

No to ne znači da će se Ronaldinho i njegov brat izvući nekažnjeni. Prema paragvajskim zakonima, za korištenje lažnih dokumenata prijeti im do pet godina zatvora. Ipak, čini se kako će se zbog suradnje izvući s lakšom, samo novčanom kaznom. Uhićena su dvojica Paragvajaca i jedan Brazilac koji se sumnjiče za izradu lažnih dokumenata.

- Predlažemo da plati kaznu, a na sudu je da odluči hoće li to prihvatiti i kolika bi kazna bila. Istraga je još u početnoj fazi, skupljamo puno podataka, identificirali smo nekoliko osumnjičenih i vidjet ćemo u idućim danima kako će se sve razvijati. Želimo znati tko je još dio ove kriminalne bande - rekao je tužitelj Federico Delfino.

Ronaldinho je u Asunción došao na poziv vlasnika jednog kasina kako bi promovirao projekt o zdravlju među djecom i predstavio svoju novu knjigu "Životni genij".

No on i njegov brat nisu smjeli napustiti Brazil jer su krajem 2018. kažnjeni oduzimanjem putovnica zbog bespravne gradnje platforme za ribolov na zaštićenom području jezera Guaíba još 2015. Dokumenti su im oduzeti jer nisu platili 2,5 milijuna dolara kazne, ali o tome očito nisu marili kad su odlučili skoknuti do Paragvaja.