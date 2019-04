Ronaldinho, evo ti nasljednika! Sin mu je potpisao prvi ugovor

On nije igrao nogomet, on se igrao nogometa. Većina klinaca zaljubila se u ovaj sport upravo gledajući njega pokušavajući imitirati njegove poteze. Činio je magiju na terenu, izluđivao protivnike i radio ono nemoguće. Pričamo naravno o Ronaldinhu, jednom od najboljih nogometaša u povijesti i sigurno najvećem nogometnom romantiku u povijesti.

On je jedan od igrača čiji je odlazak teško preboljeti, jer shvatiti da više niste u mogućnosti gledati njegovu magiju je nešto što vas dovodi do suza. No čini se da bi za par godina mogli gledati novu Ronaldinhovu magiju.

Brazilčev sin Joao Mendes potpisao je s Cruzeirom prvi ugovor u životu, a brazilskom klubu se zakunio na vjernost od pet godina.

- Danas smo potpisali ugovor sa Joaom Mendesom, koji ima puno potencijala i interesantne karakteristike i za kojeg vjerujem da će uskoro početi da radi sa našim profesionalni timom - rekao je direktor Cruzeira Amarildo Ribeiro, pa dodao:

- On je visok igrač sa visokim nivoom tehničkih kvaliteta. Igrač je koji može da igra u šesnaestercu i kao drugi napadač. Za svoju visinu je veoma brz i ima jako dobru završnicu - završio je Ribeiro istaknuvši kako njegov otac uopće nije utjecao na potpis ugovora.

Već milijun puta smo u životu čuli uzrečicu 'jabuka ne pada daleko od stabla', a to je i ovaj put točno. Ronaldinho i njegov nasljednik su identični po izgledu, a navijači se nadaju da je takav slučaj i na terenu.

Od Mendesa su očekivanja velika, jer kada vam je otac veliki Ronaldinho, svi odmah očekuju da ćete nastaviti njegovim stopama i da imate nogomet u malom prstu. Mladi nogometaš svjestan je koliko je put prema nogometnom vrhu trnovit i težak, a on to želi izboriti sam, bez očeve pomoći. Kako tvrde brazilski mediji, Mendes je na prvim treninzima skrivao tko mu je otac kako bi se pokazao isključivo zahvaljujući svojim vještinama...