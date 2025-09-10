Ronaldinhov sin iznenadio je odabirom novog kluba! Odlazi na Otok kod Sergeja Jakirovića

Svijet nogometa s velikom pozornošću prati svaki korak sinova velikih legendi, a najnovija vijest koja zaokuplja javnost dolazi nam iz Engleske. João Mendes (20), sin nezaboravnog brazilskog čarobnjaka Ronaldinha (45), svoju karijeru nastavlja na Otoku, i to pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića.

Mladi Brazilac novi je član engleskog drugoligaša Hull Cityja, što predstavlja uzbudljiv korak u njegovom nastojanju da izgradi vlastito nogometno ime, neovisno o slavnom prezimenu koje nosi.

Iako nosi prezime koje otvara mnoga vrata, Mendesov put nije bio posut samo laticama ruža. Nogometno školovanje započeo je u akademiji brazilskog velikana Cruzeira, da bi zatim uslijedio san svakog mladog nogometaša – prelazak u čuvenu Barceloninu La Masiju. U epicentru nogometne filozofije koja je stvorila Messija, Xavija i Iniestu, brusio je svoj talent, no put do prve momčadi katalonskog diva ostao je nedostižan.

Nakon epizode u Španjolskoj, sudbina ga je odvela u znatno drugačije nogometno okruženje Englesku. Prošlu sezonu proveo je u redovima Burnleyja, gdje je nastupao za njihovu U-21 momčad. Iako nije dobio priliku u Premier ligi, u natjecanju Premier League Cupa upisao je pet nastupa, zabilježivši pritom jedan pogodak i dvije asistencije. Tim je učinkom pokazao da posjeduje dio očeve kreativnosti i osjećaja za igru, što nije promaklo skautima Hull Cityja.

Sada je pred njim novo dokazivanje u redovima "tigrova", kluba iz Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa, koji gaji ambicije za povratak u elitno društvo. Ondje će ga dočekati poznato lice za hrvatske ljubitelje nogometa, trener Sergej Jakirović. Plan kluba je jasan i strpljiv: Mendes, koji se najbolje snalazi na poziciji lijevog krila, u početku će se kaliti i prilagođavati zahtjevima engleskog nogometa u U-21 momčadi.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Cilj je da se svojim radom, talentom i zalaganjem postupno nametne za seniorski sastav. Upravo bi Jakirović, stručnjak poznat po predanom radu s mladim igračima i taktičkoj disciplini, mogao biti ključna figura u njegovom daljnjem razvoju.

Za Mendesa je ovo idealna prilika da u nešto mirnijem okruženju, daleko od svjetala reflektora najvećih svjetskih klubova, pokaže svoj puni potencijal.