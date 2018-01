Ronaldo dobio nogom u glavu pa se krvav ogledao u mobitelu

Cristiano Ronaldo imao je dobar golgeterski dan u nedjelju. Zabio je dva gola u samoj završnici utakmice golijade Real Madrida protiv Deportiva (7-1) na Santiago Bernabéuu, ali će utakmicu pamtiti i po nezgodnoj ozljedi lica.

Naime, kod postizanja drugog gola Portugalca je nogom u glavu udario stoper gostiju Fabian Schär i raskrvario mu lice. Nije to uopće bilo bezazleno...

Nakon što su mu liječnici pružili pomoć, Ronaldo je morao nakratko izaći s terena. Zanimalo ga je kako izgleda pa je pritom člana liječničke ekipe zatražio da mu da mobitel kako bi se ogledao u njemu. Nije bio zadovoljan onim što vidi... Ipak, vratio se u igru i odradio utakmicu do kraja.

Ronaldo worried about the scar😓



Hope its not serious🙏😑 pic.twitter.com/OfstAX3ebu