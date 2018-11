Ronaldo iskeširao 31.000 eura, Georgina poteže pivo od 15 kn

Tako se da živjeti!

Cristiano Ronaldo još od Svjetskog prvenstva u Rusiji nije bio na okupljanju postugalske reprezentacije, a dok njegovi bivši suigrači odrađuju svoje obveze na terenima, zvijezda Juventusa je s obitelji otputovala u London.

On, zaručnica Georgina i Ronaldov 'mini me' Cristiano Jr. su najprije odgledali meč Novaka Đokovića i Johna Isnera na finalu ATP-a, a potom je napadač svoju dragu u utorak navečer odveo u Royal Opera House na La Bayadera balet.

- Ostvarili su mi se snovi... hvala ljubavi - napisala je lijepa Španjolka na Instagramu uz fotografiju iz slavne operne kuće.

A u Londonu se fino i papalo i pilo. Engleski mediji pišu kako su Ronaldo i Georgina odsjeli u luksuznom Bulgari hotelu u kojem noćenje košta 10 tisuća eura. Ali nije im to bio najveći trošak. Najdublje je Kiki zavukao ruku u džeb zbog skupocjenog vina pa je u samo 15 minuta uspio potrošiti čak 31 tisuću eura!

U restoranu ZELA, Ronaldo je najprije naručio bocu Richebourg Grand Crua, tradicionalnog crvenog francuskog vina koji se čak ne nalazi ni na meniju. Po mnogima je riječ o najskupljem vinu na svijetu, a Ronaldo je bocu platio 20 tisuća eura. Zatim je naručio Pomerol Petrus iz 1982. godine kojemu je cijena veća od 10 tisuća eura.

Ali nije to sve što su pili. Pred njima se našlo i Sapporo pivo, koje u Hrvatskoj košta manje od 15 kuna! A čini se da je ono bolje sjelo Georgini koju su fotografi uhvatili kako 'poteže' iz boce.

