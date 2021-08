Kada je imao 20 godina i igrao u Manchester Unitedu, Cristiano Ronaldo (36) ostao je bez oca Jose Dinisa Aveira. Njegov odlazak ostavio je strašnu rupu u Ronaldovu životu. Otac mu je imao problema s alkoholom i nije bio u najboljim odnosima s njim, ali htio je da bude ponosan na njega kada postane najbolji na svijetu. Htio je njegovu podršku, da ga vuče u teškim trenucima, da ga savjetuje i pruži mu očinsku ljubav.

Životne okolnosti to su mu uskratile, no u njegovom životu pojavila se osoba koju smatra drugim ocem. To je legendarni Sir Alex Ferguson (79). U nekoliko navrata Portugalac je legendarnog Škota označio kao osobu od najvećeg povjerenja i osobu koja je zaslužna za njegovu veličanstvenu karijeru. Plakali su jedan drugome u zagrljaju nakon što su osvojili Ligu prvaka 2008. godine, plakali su i nakon što je Ronaldo s Real Madridom 2013. godine izbacio Fergusona i United iz Lige prvaka, a legendarni Škot bio je uz njega i 2016. godine, u najemotivnijem trenutku Ronaldove karijere.

Portugal je tada na Stade de France pobijedio Francusku i osvojio Europsko prvenstvo. Dok je prilazio tribinama po svoju medalju, prišao mu je netko i potapšao ga po leđima. Bio je to Sir Alex Ferguson, a Ronaldo mu je istog trenutka skočio u zagrljaj. Kada je podignuo trofej, legendarni trener gledao ga je s ogromnim ponosom u očima, kao kada otac vidi sina kako prvi put samostalno vozi bicikl.

Uvijek je bilo ogromno poštovanje među njima, Ferguson je imao veliki utjecaj na Portugalca, njegove riječi upija i gleda ga kao idola, a upravo je to presudilo zašto Ronaldo nije potpisao za Manchester City.

Cristiano Ronaldo se vratio nakon 12 godina u Manchester United i potpisao ugovor na dvije godine, no do četvrtka posliijepodne činilo se kako će pojačati redove mrskog rivala Manchester Cityja. Juve je tražio 30 milijuna eura, to 'građanima' nije nikakav problem, no odjednom je sve propalo preko noći. City se povukao iz pregovora, a ubrzo smo doznali i zašto. Svoje prste u tome imao je legendarni Ferguson. Poziv koji je promijenio sve.

Kada je čuo da je njegov ljubimac na korak od Cityja, legendarnom treneru nije bilo svejedno. Odmah je uzeo mobitel u ruke, upisao Ronaldov broj i nazvao ga. Kako pišu engleski mediji, savjetovao mu je da odbije City i da dođe doma u svoj United. Kada mu je to njegov mentor rekao, nije dvaput razmišljao. Nazvao je Guardiolu i rekao kako ništa od transfera.

Nakon toga su se intenzivirali pregovori 'crvenih vragova' i njegovog agenta Jorgea Mendesa, a Portugalca sada samo koračić dijeli od povratka na Old Trafford. Juventus i dalje traži 30 milijuna eura, no United je to spreman platiti. A to znači kako ćemo nakon 12 godina Cristiana opet gledati u klubu s kojim je osvojio tri Premier lige, jednu Ligu prvaka te zabio 118 golova u 292 utakmice.