Ostaje li Ronaldo u Unitedu? Nešto se mora promijeniti ako želimo opet osvajati trofeje

Još jedna sezona za zaborav je iza Manchester Uniteda. U vitrini se nakupila paučina jer klub je opet ostao bez trofeja u sezoni punoj uspona i padova koja je potom završila katastrofalno. Nizao se debakl za debaklom i teški porazi od klubova iz donjeg dijela tablice, a posljednje kolo bilo je ogledalo onoga što navijači gledaju cijelu sezonu. Poraz od Crystal Palacea za kraj mučne sezone u kojoj su izborili Europsku ligu.

Cristiano Ronaldo bio je jedina svijetla točka Manchester Uniteda. Iako je zabio 18 golova, bila je to jedna od njegovih najslabijih sezona, ali to dovoljno govori o ostatku momčadi. Spašavao je klub koliko je mogao, ali svejedno su najviše kritizirali upravo njega. Bivši suigrač Wayne Rooney rekao mu je da je star i da mora prepustiti mjesto mlađima, štedjeli ga nisu ni ostali stručnjaci.

Jasno je svima da to više nije stari Ronaldo. Na leđima mu je 37 godina, brzina i eksplozivnost su opali, nema više ni onih njegovih driblinga, ali klasa, znanje, iskustvo i njuh za gol nikad neće izblijediti. Porušio je brojne rekorde u karijeri, osvojio sve i svašta i ne mora se baš nikome dokazivati. Na Old Trafford se vratio da - uživa u nogometu.

No, bez obzira na to, uvijek želi najviše. A to u Unitedu neće biti moguće. Najbolji je strijelac u povijesti Lige prvaka, osvajao ju je pet puta, ali od sljedeće sezone igrat će Europsku ligu. I upravo mnogi su zbog toga pomislili da bi mogao pronaći novu sredinu, no sudeći po intervjuu koji je dao za klupske stranice, Ronalda ćemo još sljedeću sezonu gledati na Old Traffordu.

- Bio sam presretan nakon što sam se vratio u klub koji me lansirao u sam nogometni vrh. Bilo je lijepo opet osjetiti navijački huk na Old Traffordu. Bio sam, ali i još uvijek sam, vrlo sretan što sam ovdje - kazao je Portugalac i na neki način naznačio kako će ostati bez obzira na brojne glasine.

United je ove sezone bio u rasulu. U javnost su dolazile glasine kako se igrači međusobno ne podnose, strogi Ralf Rangnick nije donio baš nikakav pomak, a precijenjene zvijezde poput Rashforda i Sancha razočarale su sve. Na kraju su osvojili tek 6. mjesto, no Cristiano vjeruje da će se klub vratiti na stare staze slave.

- Vjerujem da će Manchester biti tamo gdje mu je mjesto. Kao što sam već rekao, ponekad treba vremena, ali još uvijek vjerujem. Rušenje rekorda? Rekordi dolaze prirodnim putem. Ne idem za tim, ali rekordi prate mene. Dakle, dobro je. I dalje mi je to motivacija da nastavim dalje. Samo da naporno radim. I dalje imam strast prema nogometu.

Od sljedeće sezone klub će voditi Nizozemac Erik ten Hag.

- Znam da je napravio fantastičan posao za Ajax i da je iskusan trener. Ali moramo mu dati vremena jer puno je stvari koje moramo promijeniti – onako kako on želi. Nadam se da ćemo imati uspjeha naravno. Jer ako imate uspjeha, uspjeh će imati i cijeli Manchester. Zato mu želim sve najbolje. Sretni smo i uzbuđeni, ne samo igrači nego i navijači - kazao je Ronaldo.

Portugalac je nedavno kritizirao mlade igrače kako se ne zalažu i nisu dovoljno posvećeni nogometu.

- Nova generacija bit će budućnost kluba. Ja sam za to da se mladim naraštajima daju prilike jer će oni biti budućnost. Ali morate im pomoći da im nogomet bude na prvom mjestu jer je veliki pritisak igrati u Premier ligi, za koju vjerujem da je daleko najteža liga na svijetu. I moraš im dati vremena. Morate dati priliku i pustiti ih da rastu na normalan način bez pritiska. Ako me pitaju za savjet, naravno da ću im pomoći - zaključio je Portugalac.

Najčitaniji članci