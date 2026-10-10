Ronaldo je zabio 980. pogodak u karijeri, a protiv njega je debitirao hrvatski talent Chelfi

Portugalska legenda Cristiano Ronaldo (41) postigao je pogodak u pobjedi Al-Nassra protiv Diriyaha 3-0, odigranoj u petak u saudijskom prvenstvu. Portugalski napadač zatresao je mrežu u 23. minuti i stigao do 980. gola u profesionalnoj karijeri, računajući nastupe za klubove i reprezentaciju, a nasuprot njega zaigrao je i mladi hrvatski reprezentativac Lovro Chelfi (19). Mladi hrvatski reprezentativac u igru je ušao u 68. minuti umjesto Al-Sibyanija. Bio je to njegov debi za novi klub.

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Nedavno je o njegovom statusu na Bliskom istoku progovorio i njegov menadžer Andy Bara u Podcast inkubatoru.

- On je bio u Barceloni B i igrao je dobro, ali smo znali da na njegovoj poziciji igra Lamine Yamal te da tu neće imati preveliku šansu za minute. Nismo htjeli da ode iz Barcelone u neke manje klubove. Diriyah u Saudijskoj Arabiji je ozbiljan klub, a vlasnik kluba je princ Khalid s kojim sam ja odradio taj posao. Našli smo se u Francuskoj i sve dogovorili i s Lovrom igra Darwin Nunez.

Pri odluci o dolasku vrlo važna stavka bio je trener Diriyaha.

- Najvažnija stavka je da mu je trener Bruno Lage koji je prijašnje vodio Benficu i voli davati prilike mladim igračima. On ih voli podučavati taktičkim igrama. Diriyah je klub koji želi pokazati da, osim što zna kupovati, isto tako zna i prodati igrače. Za to im treba netko mlad, perspektivan i dobar poput Lovre. Mislim da će uz tog trenera puno naučiti, ali i da neće ostati ondje dulje od dvije sezone. U ovom momentu mislim da smo napravili odličan posao, a i već si je financijski osigurao život što je vrlo važna stvar u današnje vrijeme.

Uvjeti su sjajni u klubu.

- Jako je zadovoljan, ima i svog vozača, kuću s bazenom je dobio. Sve to je pomalo nerealno, ali važno da je sretan.