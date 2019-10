Ronaldo kupio kopačke ženskoj reprezentaciji, one zaplakale...

Cristiano Ronaldo često je u javnosti etiketiran kao razmaženi bogataš koji obožava samog sebe, a njegovo ponašanje i na travnjaku ne daje baš neki primjer sjajnog čovjeka. No to je zapravo samo njegova vanjština koju svi vidimo zbog reflektora koji su danonoćno upereni u njega. Istina je potpuno drugačija.

On je veliki humanitarac koji pomogne kada god može. Uplaćivanje u humanitarne svrhe, pomaganje bolesnoj dijeti, sve on to svakodnevno iz sjene radi, a sada je oduševio igračice iz ženske portugalske nogometne reprezentacije U-17.

Mlade nogometašice su izborile elitnu rundu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a onda ih je dočekala velika nagrada. Cristiano Ronaldo je čuo za njihov veliki uspjeh te je svakoj od igračica poslao par kopački uz pismo i posvetu.

Portugal's U17 girls react to Cristiano Ronaldo's support and motivational message. He also donated a pair of football shoes to each of them!



Cristiano is full of love 😍pic.twitter.com/PnO6lRXtlo