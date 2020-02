Ronaldo napenalio Fiorentinu dvaput i došao do 50. u Juveu

Ruka Germána Pezzelle u 40. i lakat Federica Ceccherinija u 80. minuti. Dvije pogreške obrane Fiorentine u šesnaesetercu sudac Fabrizio Pasqua kaznio je penalima za Juventus, a ostatak je riješio, dakako, Cristiano Ronaldo.

Portugalac je zabio oba penala, drugoga je i sam izborio, i tako došao do okruglih 50 golova u Juventusu u 70. službenom nastupu.

A bio mu je to i 50. u talijanskom prvenstvu uz impresivnu statistiku: 40 golova i 10 asistencija. Prvi je igrač Juvea koji je zabio u devet uzastopnih utakmica u Serie A još od Davida Trézégueta 2005. godine. Lijep poklon tri dana uoči 35. rođendana.

50 goals in 70 games.@Cristiano hits another landmark in Italy ⚫⚪ pic.twitter.com/LamLznNTJB